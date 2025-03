Manutenção reduz acidentes nas estradas

Brasil - A falta de manutenção adequada dos veículos é um fator agravante que pode contribuir para falhas mecânicas e aumentar o risco e a gravidade dos acidentes. Entre 2020 e 2024, o número de acidentes, feridos e mortes durante a folia de carnaval permaneceu elevado nas rodovias federais que cortam o Estado, segundo os levantamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR).

Em 2024

Somente em 2024, foram registrados 114 acidentes, 112 feridos e 8 mortes. O dado preocupa, já que, apesar da leve redução no total de feridos, o número de óbitos voltou a crescer em relação a 2023. Já nos anos de 2020 a 2022, foram registradas 11 mortes em cada um dos feriados de Carnaval no Paraná (ou seja, 33 vítimas fatais), além do elevado número de pessoas feridas.

Edson Callegari, diretor do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Paraná (Sindirepa-PR), afirma que as causas dos acidentes, em geral, são questões que poderiam ser evitadas a partir de uma maior responsabilidade dos motoristas e donos de veículos com relação aos cuidados na direção e na manutenção preventiva. “São inúmeras as imprudências ao volante, carros e caminhões sem segurança alguma e que colocam em risco a vida de todas as pessoas que estão viajando”, enfatiza.

Callegari reforça que veículos sem manutenção adequada representam um risco adicional à segurança viária, potencializando as chances de falhas mecânicas e agravando as estatísticas de sinistros. “A falta de manutenção aumenta os riscos e agrava as consequências do excesso de velocidade, das ultrapassagens indevidas e do tráfego intenso durante dos feriados, o que transforma as rodovias brasileiras em um ambiente ainda mais perigoso”, destaca.

Responsabilidade na direção

Tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) já emitiram decisões confirmando a responsabilidade do proprietário do veículo em caso de sinistro, mesmo que ele não esteja dirigindo. “Em diversos casos, os tribunais brasileiros têm entendido que o dono do veículo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros”, comenta, citando como base o artigo 932, inciso III, do Código Civil.

“A manutenção preventiva é essencial para a segurança no trânsito. Pequenos problemas mecânicos podem se transformar em grandes riscos quando ignorados, especialmente em períodos de maior movimento nas estradas, como é o Carnaval. Fazer a revisão do veículo antes de viajar é um compromisso com a própria vida e com a de outras pessoas”, enfatiza o diretor.

Ele também alerta para a importância de fazer esse tipo de serviço com oficinas e profissionais especializados. O Sindirepa-PR representa cerca de 10 mil empresas do setor de reparação automotiva no Paraná. “Todas as empresas associadas ao sindicato seguem os padrões de qualidade e as normas técnicas exigidas pelos órgãos de referência, o que aumenta a credibilidade e a segurança na hora da execução do serviço”, alerta.