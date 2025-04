Maior aventura com Jeep completa 70 anos

Historicamente, o mês de abril se tornou especial para a Jeep, remetendo à principal característica da marca que a diferencia de todas as outras em qualquer mercado: a tração 4×4 e o conhecido Jeep Day, no dia 4/4.

E a Jeep aproveita esse mês para celebrar uma história incrível que completa 70 anos e que certamente está no pódio das maiores aventuras a bordo de um Jeep no mundo. Em 1955, partindo de São Paulo até o Alasca, a “Operação Abacaxi” foi reconhecida como uma das maiores conquistas do universo automotivo, indo muito além de peças, motores, preços e produtos, e mostrando como um carro pode nos proporcionar experiências únicas — ainda mais especiais quando vividas ao lado de pessoas especiais e de um Jeep.

Operação Abacaxi

A famosa “Operação Abacaxi” foi realizada por três escoteiros que, em 1955, a bordo do Jeep CJ-3B, partiram de São Paulo com destino ao Canadá para participar do Jamboree, o encontro mundial de Escotismo. A jornada, inicialmente com esse destino, foi ampliada até o Alasca e teve como protagonistas os Jeepeiros Hugo Vidal, Charles Downey e Jan Stekly. Eles percorreram cerca de 73 mil quilômetros em pouco mais de um ano, atravessando 19 países e colecionando momentos inesquecíveis sem qualquer tecnologia das que nos auxiliam nos dias de hoje.

A Jeep se orgulha muito de fazer parte dessa história e já produziu diversos conteúdos especiais sobre a aventura. Um deles é o vídeo que relata o emocionante retorno de Hugo Vidal, um dos escoteiros expedicionários, ao Alasca, mais de seis décadas depois: https://youtu.be/JSLG0KPPqeQ .