Kia  inicia venda do Stonic 2025

A Kia Brasil anunciou o início de comercialização do Stonic, modelo 2025, agora equipado com quatro itens de ADAS – Advanced Driver Assistance System: assistentes de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência (FCA) e sistema de detecção do limite de velocidade inteligente (ISLA), além de introduzir um novo painel de instrumentos totalmente digital com display central de LCD de 4,3”.

A Renault atinge a marca de 4 milhões de veículos produzidos no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, ao longo de 26 anos de produção no país. O quarto milionésimo veículo a sair da linha de produção é o Renault Kardian, principal lançamento da marca neste ano e que se destaca […]

A Fórmula Truck abre na tarde desta sexta-feira (29) a programação da 9ª e última etapa da temporada, a ser disputada no próximo domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Cada treino terá 30 minutos de duração. No domingo, a prova da categoria F-Truck terá largada às 12h45, a da […]

O sistema de comando desse motor é composto por DOHC de 12 válvulas e por E-CVVT, acrescido do Comando de Válvulas de Duração Variável (CVVD), que propicia o modo de condução Velejar, desligando o propulsor por completo em situação de rodagem plana e, por consequência, a economicidade de combustível; assim como todo o sistema híbrido entra em ação quando o veículo enfrenta uma descida, poupando o motor a combustão, ou em subidas, quando o powertrain necessita de mais força, sempre priorizando a eficiência de consumo e menores índices de emissões.

O motor a combustão do Stonic desenvolve potência máxima de 118 cavalos a 6.000 rpm e o torque máximo de 17.1 kgm a 4.000 rpm. Com o auxílio do motor elétrico, do mild hybrid, a potência combinada vai a 120 cavalos a 6.000 rpm e torque combinado de 20,4 kgm a 2.000-3.500 rpm. O conjunto do motor está acoplado ao câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem DCT. Com essa configuração, o Stonic – segundo dados do Inmetro – registrou desempenho de 13,7 km/l na cidade e de 13,8 km/l na estrada, sempre abastecido com gasolina.