Kia apresenta seu primeiro SUV 100% elétrico a ser comercializado no Brasil

A Kia apresentou terça-feira seu primeiro veículo 100% elétrico a ser comercializado no Brasil, o SUV médio EV5, versão única Land, que traz uma nova era de mobilidade elétrica para atender às necessidades das famílias da geração Y, cuja essência combina design transformador, versatilidade e conforto excepcional para oferecer um veículo harmonioso. Cada atributo do EV5 foi projetado e desenvolvido para atender às necessidades das famílias modernas e aumentar seu prazer em cada viagem.

Com alcance de 402 km, de acordo com o INMETRO junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, e de 550 km, segundo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, o Kia EV5 é equipado com uma bateria de alta tensão de fosfato de ferro e lítio, estrutura tipo lâminas, 220,4 Ah de capacidade, tensão operacional de 400V, que gera 88,16 kwh de energia, além de uma bateria de baixa tensão (auxiliar), de chumbo ácido, 45 Ah de capacidade e 12V de tensão operacional.

Por essas características do sistema de bateria de alta tensão, o Kia EV5 desenvolve potência máxima de 160 kW ou 217,5 cv, torque de 31,6 Kgf.m, rpm máxima de 13.800, performance que confere ao modelo de 0 a 100 km/h em apenas 8,9 segundos. Ainda de acordo com a metrologia INMETRO, o EV5, classificado com a nota A, faz, na cidade, 37,6 km/l equivalente, e 30,5 km/l equivalente na estrada. A eficiência energética do motor elétrico é de 0,63 MJ/km rodado.

Quanto ao recarregamento, em corrente contínua (DC) de 360 kW, a bateria do EV5 pode ser “abastecida” em 27 minutos (80%) e em estação de 50 kW em 83 minutos (também 80%); enquanto em corrente alternada (AC), de 11 kW (rede trifásica), em 8h10, e com unidade de 7 kW (rede bifásica) em 9h40.

De tração 4×2, a suspensão dianteira do EV5 é independente, tipo MacPherson, com molas helicoidais e amortecedores a gás, enquanto na traseira é multilink. A direção é elétrica, sua transmissão é composta por sistema de engrenagem de redução. O EV5 vem equipado com freios a discos de 17 polegadas nas quatro rodas, sendo ventilados nas rodas dianteiras e sólidos nas traseiras, com ABS e EBD.

Ao integrar sutilmente paisagens naturais e arquitetura contemporânea, o Kia EV5 apresenta linhas fortes e sólidas. O novo modelo apresenta uma interpretação moderna da grade frontal, também chamada de nariz de tigre, da Kia por meio de um proposta ampla e única, toda moldada com paixão e precisão.

“O Kia EV5 foi criado para redefinir o segmento de SUV médio com uma forma moldada pela filosofia de design exclusiva da Kia “opostos unidos”, enfatiza Karim Habib, vice-presidente executivo e chefe do Centro de Design Global da Kia. “Em todas as etapas, os designers da Kia trabalharam em estreita colaboração com seus colegas engenheiros para criar uma solução holística para a mobilidade sustentável. Como resultado, o EV5 estabelece um novo padrão de design, desempenho e praticidade, proporcionando novos níveis de prazer ao motorista e experiência ao usuário.”

Garantia e preço

No Brasil, disponível apenas na versão única Land, o EV5 tem garantia de 5 anos sem limite de quilometragem e de 8 anos ou 160 mil km para a bateria de alta voltagem. O preço de lançamento do EV5 é de R$ 399.990,00, cujo pacote inclui um carregador de emergência, um wallbox residencial de 7 kW e as primeiras revisões, de 20 mil, 40 mil e 60 mil, são gratuitas.

Foto: Divulgação