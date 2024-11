Hyundai HB20 começa a ser exportado para Argentina

Um dos modelos de maior sucesso no Brasil, o Hyundai HB20 começa a ser exportado para a Argentina. Produzido exclusivamente na planta da montadora sul-coreana em Piracicaba (SP), o veículo está entre os mais vendidos do mercado nacional e é exportado regularmente para Colômbia, México, Paraguai e Uruguai. O primeiro lote já foi enviado ao país vizinho e se destina à campanha de lançamento local.

As vendas do HB20 no mercado argentino começam em dezembro. A primeira versão a ser comercializada é a hatchback, com motor 1.6 aspirado, de 123 cv e potência e 15,5 kgf.m de torque. Haverá opção de transmissão manual ou automática, sendo ambas de seis velocidades. Como itens de segurança, são de série seis airbags, freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sinalização de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa e piloto automático com limitador de velocidade. Algumas configurações também contarão com detector de fadiga do motorista e sistema de frenagem autônomo.