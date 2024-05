HB20 e Creta 24/25 chegam às concessionárias

A Hyundai anuncia ontem (quinta-feira) a chegada das versões ano-modelo 24/25 do HB20 e do Creta em toda sua rede de concessionários no Brasil. Entre as novidades, itens de conveniência e conforto foram acrescentados em diversos modelos, em linha com a estratégia da marca de atender diferentes faixas de preço com veículos ainda mais equipados.

A versão Comfort Plus TGDI AT, por exemplo, receberá sensor de estacionamento traseiro, função one touch nos quatro vidros e rodas de liga leve de 16” com acabamento cinza. A versão Limited Plus do HB20 passa a contar com iluminação no porta-malas, assim como a Comfort Plus MT, que recebe função one touch nos quatro vidros. Já para a opção de entrada, o HB20 Sense ganha chave tipo canivete, alarme perimétrico e rodas de 15”. As novidades do HB20 também se aplicam às versões de mesmo nome do sedan. A diferença se dá na versão Comfort Plus MT, que recebe as novidades do hatch e ainda inclui ajuste de profundidade e altura do volante.

No SUV Hyundai Creta, as novidades ficam por conta da versão de entrada, a Comfort Plus, que recebe no modelo 2025 volante revestido em couro, alavancas para trocas de marcha no volante e chave presencial Smart Key com botão de partida. Já na Platinum Safety, que a partir de agora será sempre oferecida com teto solar, também foi atualizada e passa a contar com sensor de estacionamento dianteiro.

