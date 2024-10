Há 15 anos, o Fiat 500 desembarcava no Brasil

Em outubro de 2009, o Brasil foi palco da chegada de um dos veículos mais emblemáticos da indústria automotiva mundial: o Fiat 500. Símbolo do estilo italiano, o compacto urbano rapidamente conquistou os consumidores com seu design retrô, tecnologia de ponta e uma proposta diferenciada no mercado de automóveis. Agora, 15 anos depois, o modelo continua a fazer história no país com sua versão 100% elétrica, o Fiat 500e.

Quando desembarcou no Brasil, o Fiat 500 trouxe uma mistura perfeita de nostalgia, iconicidade e inovação, remetendo ao clássico Nuova 500, um grande sucesso da marca produzido na Itália entre 1957 e 1975, com toda a modernidade necessária para atrair um público urbano e sofisticado. O pacote de equipamentos era completo para a época, equipado com itens como direção elétrica Dual Drive, ar-condicionado digital, sete airbags e ESP (sistema eletrônico de estabilidade).

Pioneirismo faz parte do DNA da Fiat e com o 500 não é diferente, o modelo foi o primeiro Fiat vendido no Brasil com Hill Holder. Além disso, também foi o primeiro automóvel a oferecer sete airbags de série e controle eletrônico de estabilidade.

Seja conhecido como “Cinquecento” ou “Quinhentos”, o Fiat 500 evoluiu constantemente, acompanhando as tendências do mercado automotivo e se adaptando às novas demandas de mobilidade. Em 2021, ele chegou ao Brasil totalmente renovado como o primeiro modelo 100% elétrico da Fiat disponível no país.