Giovana Marinoski quer iniciar fase final da Copa São Paulo com vitória

A kartista paranaense Giovana Marinoski, da equipe SKM/Celepar/Clínica Pneumoair/Brain Treinamento Mental/Instituto ASR, quer vitória na categoria Rotax Max na abertura da final da Copa São Paulo de Kart da Granja Viana.

A prova será disputada sábado (10), no Kartódromo de Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Giovana inicia a fase final pensando no título por isso a vitória é sua meta na 6ª etapa da competição.

Ela está em terceiro lugar na classificação do campeonato, com 92 pontos, enquanto que Antônio Rocha é o vice-líder, com 99 pontos; e Enzo Prando o líder, com 102. “Vou a pista só pensando na vitória para marcar o maior número de pontos possíveis, pensando no campeonato. Todo ponto será importante para a definição do campeão no final da temporada”, acentua Gioavana Marinoski.