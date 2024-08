Garagem Racing conquista uma vitória e 2º lugar em Londrina

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve um fim de semana quase perfeito em Londrina, na 5ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck 2024, realizada domingo no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF nº 33, venceu na categoria GT Truck (Eletrônica), depois de largar da segunda posição. O seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW nº 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), largou da terceira posição e depois em boas disputas na corrida, concluiu a prova em segundo lugar, seu melhor resultado até aqui.

Piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena conquistou sua segunda vitória na atual temporada, pois já havia vencido a primeira etapa, realizada em Rivera no Uruguai. É também a sua segunda vitória em Londrina, uma vez que foi o ganhador no ano passado. “A equipe toda está de parabéns e agora vamos descansar um pouco porque no início de setembro já tem a sexta etapa em Guaporé, no Rio Grande do Sul, onde vamos em busca de mais uma vitória, para dar continuidade à recuperação no campeonato, que começamos em Londrina”, declarou Joãozinho Santa Helena.

Já Fabrício Rossatto, piloto de Campo Largo, festejou muito a conquista de mais um pódio na categoria F-Truck, dessa vez o segundo lugar na corrida, em mais uma grande participação da Equipe Garagem Racing. “Esse foi sem dúvidas um dos melhores fins de semana da nossa equipe na Fórmula Truck, que nessa etapa de Londrina, conquistamos a vitória do Joãozinho Santa Helena na GT Truck e o meu segundo lugar na categoria F-Truck. Foi uma etapa de muito trabalho, onde consegui o terceiro tempo no Treino Classificatório e sentindo o meu caminhão com um bom rendimento na pista de Londrina. Fomos para a primeira corrida do dia no domingo na esperança de um bom resultado e logo nas primeiras voltas assumi o segundo lugar da prova e passei a seguir o líder Giovani de perto. Ainda não veio a minha primeira vitória na F-Truck, mas todos na equipe já acreditamos que poderá ser ainda nessa temporada, pois já estou bem adaptado à Fórmula Truck e o nosso caminhão VW está muito bem preparado pela equipe Garagem Racing, que estão de parabéns, pelos resultados desse fim de semana em Londrina. Daqui um mês teremos novas disputas em Guaporé, onde gostamos do traçado e queremos novo pódio”, concluiu Fabrício Rossato.