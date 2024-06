Frontier Attack 2025 chega com novidades às concessionárias

A Nissan Frontier Attack chega à linha 2025 com novidades estéticas que deixam seu design mais agressivo e esportivo. A versão já está disponível nas concessionárias Nissan, junto com o restante do novo ano-modelo da picape, todas com reposicionamento de preços, com redução média de 3,7%.

As novidades visuais da Frontier Attack 2025 estão, principalmente, no exterior. Os quatro para-lamas ganham molduras escuras exclusivas, que dão ao modelo um visual ainda mais agressivo e robusto. Já o para-choque traseiro passa a ser preto e o dianteiro ganhou apliques em preto para criar um aspecto de fusão com a grade.

Além disso, a versão surge com novos grafismos. Há novos adesivos aplicados no capô – inspirados no design tradicional das primeiras gerações dessa versão – e em toda extensão das laterais da caçamba. Os que ficam na parte inferior das portas dianteiras e traseiras também são inéditos. Por dentro, a base do volante ganha um aplique, inspirado nos utilizados na série especial do X-Play, do Kicks.

As mudanças visuais seguem o conceito ‘Katana Slice’, de acordo com John Sahs, Diretor do Nissan Design Center América Latina: “A filosofia de design incorpora a essência do poder, proteção e precisão, apresentando para-lamas que lembram a armadura de um guerreiro Samurai preparado para enfrentar qualquer terreno com confiança”, afirma. “Esse design reflete padrões de um espírito de força e de trabalho artesanal meticuloso e é inspirado nos movimentos dinâmicos e nos cortes precisos de uma lâmina japonesa Katana.”

A Frontier Attack 2025 tem preço sugerido de R$ 266.590. Com o reposicionamento de preços, a linha da picape começa agora em R$ 242.790 (versão S), R$ 252.590 (SE), R$ 280.190 (XE) e R$ 307.990 (Platinum e PRO4X).

Desenhada para fazer mais

Assim como o restante da linha 2025, a nova versão Frontier Attack segue mantendo todas as muitas qualidades e tecnologias da linha Nissan Frontier.

A picape média da Nissan foi desenvolvida com base em três pilares principais: design, tecnologia e robustez. A linha tem seis versões, oferecendo opções para diferentes perfis de consumidores, desde aventureiros até aqueles que buscam conforto ou um veículo voltado para o trabalho.

De acordo com a versão, o modelo tem inovações como a Visão 360º Inteligente (a primeira a dispor deste equipamento no segmento); Detector Inteligente de Objetos em Movimento; teto solar (também a primeira entre os concorrentes); multimídia com tela de oito polegadas; seis airbags e sistema Isofix para cadeiras infantis. Além disso, como outros destaque, a Nissan Frontier tem recursos como os bancos “Gravidade Zero”; controles de tração e estabilidade; bloqueios manual e automático de diferencial; freios ABS com EBD e BA, controle automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA), entre outros.

A estrutura da Frontier é reforçada e leve, proporcionando resistência e eficiência. A suspensão traseira multilink com molas helicoidais e a suspensão dianteira com braço duplo e barra estabilizadora garantem maior estabilidade e conforto. Sob o capô, em todas as versões, o motor é um 2.3 16V biturbo a diesel.

Crédito: Divulgação