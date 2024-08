Fórmula Truck tem 2ª vitória consecutiva de Joãozinho Santa Helena em Londrina

Saindo na segunda colocação do grid de largada e com a estratégia de atacar logo na primeira volta, o paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi o grande nome da categoria GT Truck na 5ª etapa da Fórmula Truck, disputada na tarde deste domingo (4), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Com um caminhão DAF, o piloto de Colombo completou as 21 voltas da prova em 36m49s483. Esta foi a segunda vitória consecutiva da Joãozinho Santa Helena em Londrina e a terceira na categoria, já que ganhou a etapa de abertura da atual temporada em Rivera, no Uruguai, em prova válida pela copa Mercosul.

O catarinense Ramiris Fontanella, que largou na pole position com um Scania, conquistou o segundo lugar, recebendo a bandeirada a 4s595 do vencedor Joãozinho Santa Helena. O também catarinense Túlio Bendo se classificou na terceira colocação, seguido do gaúcho Rogério “Taio” Agostini em quarto; o gaúcho Rafael Fleck, em quinto; e o paulista Alex de Andrade Vieira completando o grupo daqueles que foram ao pódio, com o sexto lugar.

O Top 10 se completa com o paranaense Edivan Monteiro em sétimo; o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen Filho, em oitavo; o paranaense Alisson Nurnberg, em nono: e o catarinense Leonardo Barramacher em 10º.

Classificação

O campeonato passa a ter dois líderes na categoria GT Truck. A classificação extra-oficial coloca Rafael Flex e Túlio Bendo em primeiro com 330 pontos cada. Everton Fontanella passa a ser o terceiro colocado, com 285 pontos, enquanto que Pedro Muffato, que liderava a competição desde a primeira etapa, caiu para quarto, com 263 pontos.

A 6ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 8 de setembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.