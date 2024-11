Ford vai aumentar em 15% a produção local da Ranger

Lançada em meados de 2023, a Nova Ranger redefiniu o segmento de picapes médias e foi reconhecida pela imprensa especializada com os prêmios mais importantes da indústria. Única na categoria a contar com um produto de geração totalmente nova, ela tornou-se a referência em tecnologia, desempenho, robustez e segurança, com um padrão inédito de qualidade. Além do Brasil e Argentina, a produção local da Ranger abastece também os mercados do Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Uruguai, entre outros.

Para produzir a nova geração da Ranger, a fábrica de Pacheco recebeu um investimento de US$ 660 milhões que incluiu uma transformação completa do complexo industrial, com tecnologias e conceitos de manufatura 4.0, além de um investimento significativo no desenvolvimento de fornecedores locais de autopeças e na produção da nova família de motores que equipa a linha.

A Ford anunciou que, devido à crescente demanda da Nova Ranger no Brasil e demais mercados da América do Sul, vai aumentar a produção anual da picape na fábrica de Pacheco, na Argentina, para 70.000 unidades em 2025. Esse volume representa um incremento de 15% comparado a 2024 e de quase 30% em relação ao ano de lançamento. Como parte dessa ampliação, a planta terá a contratação de mais de 160 colaboradores diretos.

“A Nova Ranger teve uma excepcional receptividade por parte dos clientes, com crescimento consistente de vendas. No seu primeiro ano completo no mercado, ela dobrou a participação na América do Sul e registrou recorde histórico de vendas em outubro no Brasil, com mais de 3.800 unidades, consolidando-se entre as duas picapes mais vendidas do segmento”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul.

“Na Argentina, a Nova Ranger também registra a maior participação de mercado da última década e nos demais mercados a história é semelhante. É um orgulho que a grande aposta que fizemos em oferecer um produto completamente novo esteja obtendo esse nível de aceitação”, completa o executivo.

Em 2024, a Ford comemora 110 anos de presença na Argentina e com esse investimento reforça o seu compromisso com o desenvolvimento do país e da região.