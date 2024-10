Em fim de semana perfeito, argentino é campeão do Moto1000GP em Cascavel

Um fim de semana perfeito para o argentino Ramiro Gandola. O piloto da Agem Racing dominou a 6ª etapa do Moto1000GP, realizada sábado e domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, e venceu as duas corridas, conquistando por antecipação o título de Campeão Brasileiro de Motovelocidade na categoria GP1000. Mauro Passarino, que representa as cores da Bg Race Team, e Mauriti Junior, da equipe Cesar Barros Racing, completaram o pódio.

Visivelmente emocionado, Gandola falou sobre o campeonato. “É muita emoção, porque foi muito trabalho ao longo do ano todo. Foi um esforço bastante grande ao longo do campeonato para correr em todas as provas, largar bem e poder conquistar cada vitória. Seguimos tocando forte”, garantiu o argentino.

Teve piloto que comemorou também nas outras categorias que formam o grid da GP1000. Na categoria 1000 Light, vitória de Eduardo Marques, da Motobel Brothers, seguido de Wesley Lima, piloto da Sport Plus Racing. Na 1000 EVO, Julio Fortunato levou a Sport Plus Racing ao primeiro posto do pódio, com Daw Pereira, da Cesar Barros Racing, em segundo. Entre os experientes pilotos da 1000 Master, vitória de Pedro Lins, da Centermoto Racing, com o segundo lugar de Luis Ferraz, que leva as cores da Team Brasil.

GP300

Quem piscou, perdeu. A chegada da categoria GP300, onde a diferença entre o primeiro e o terceiro colocado foi de apenas 4 milésimos de segundo, refletiu uma corrida intensa, cheia de ultrapassagens do começo ao fim, entre os pelotões da frente e intermediários. Quem levou a melhor foi Cauã Rodrigues, do time DRT Racing Team, seguido do argentino Facundo Medina, da Bg Race Team, e Heitor Ourinho, com a moto da PRT.

Para o vencedor, a disputa intensa foi “leve”. “Eu me diverti muito, foi uma corrida muito divertida. Eu sabia o que fazer, aproveitei as oportunidades e me concentrei nisso. No final, deu certo”, comemorou Cauã Rodrigues.