Curitiba é referência em mobilidade

Com o crescimento das cidades, a locomoção no meio urbano é um assunto cada vez mais debatido, especialmente pelas dificuldades que aparecem no cotidiano. O trânsito nas grandes cidades é um problema que afeta milhões de brasileiros, e o aumento significativo do congestionamento tem um impacto negativo na qualidade de vida dos cidadãos. Todavia, a cidade de Curitiba tem sido amplamente reconhecida por seu potencial inovador de transportes e pioneirismo no planejamento urbano.

Prova disso são os prêmios que atestam sua excelência nesses campos. Para citar alguns, em 2021, por exemplo, a capital paranaense foi eleita pela segunda vez a cidade mais inteligente da América Latina no Prêmio Latam Smart City Awards. No ano seguinte, conquistou o título de cidade mais inteligente do Brasil no Ranking Connected Smart Cities, e desde 2023 integra, pelo 5º ano consecutivo, a lista das 21 comunidades mais inteligentes do mundo pelo ICF (Intelligent Community Forum).

O status inovador e promissor não é por acaso. Referência nacional e internacional, Curitiba possui diversas iniciativas em mobilidade urbana, qualidade de vida e sustentabilidade, reunindo um legado de projetos, obras e empresas inovadoras que priorizam a gestão dos espaços urbanos, a qualidade de vida e a fluidez do tráfego urbano de maneira limpa. “Investir em mobilidade urbana é essencial para o desenvolvimento e expansão das cidades. A mobilidade é capaz de direcionar o crescimento das cidades, conectando diferentes áreas e possibilitando acesso facilitado no dia a dia da população”, explica o diretor de negócios do V1, Leonardo Ballestrassi.

Estudo

O estudo “Tendências e Desigualdades da Mobilidade Urbana no Brasil I: o uso do transporte coletivo e individual”, realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), revelou que a frota de veículos individuais motorizados aumentou em 331% de 2001 a 2020 no Brasil, o que resulta no agravamento dos congestionamentos e o aumento do tempo que as pessoas gastam no trânsito. Diante da priorização do uso do automóvel nos centros urbanos, soluções de mobilidade mais sustentáveis, eficientes e flexíveis devem ser levadas em consideração, como é o caso da indústria de locação. “É fundamental criar e ofertar meios de locomoção mais inteligentes, integrados à tecnologia e outros elementos, para que a população em geral e as empresas consigam usufruir da mobilidade urbana com qualidade e que atenda a necessidade de cada pessoa e de cada negócio”, explica Leonardo.

Soluções para melhorar (mais) a mobilidade urbana: ressignificação do papel do carro

As pessoas estão constantemente se locomovendo e, devido à grande demanda por meios de transporte que atendam às necessidades da população, a discussão sobre melhores e mais eficientes soluções em mobilidade urbana está sempre em voga. Os setores público e privado propõem constantemente projetos que tragam modernização ao setor de transporte. Dentre eles, está a priorização do uso de dados e tecnologia para otimizar o fluxo, planejamento, controle e monitoramento do trânsito. Alternativa para essa melhoria é o compartilhamento de veículos e viagens através das plataformas digitais, proporcionando uma utilização mais racional e plena dos veículos individuais. “A locação defende o uso do automóvel por necessidade, o uso consciente, evitando carros parados nas garagens e ruas, proporcionando, assim, melhorias no tráfego”, explica o diretor.

Compartilhamento

Segundo a ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), a locação de carros surge como uma alternativa para desafogar o trânsito e solucionar os problemas de mobilidade urbana, permitindo que as pessoas utilizem veículos apenas quando necessário, ao invés de adquirir um veículo próprio. Como resultado, isso reduz o número de carros nas ruas e incentiva o compartilhamento de automóveis. O uso ocasional de carros, aliado à aplicação de tecnologia e ideias inovadoras, contribui para o avanço do trânsito nas áreas urbanas.

Exemplo de inovação inteligente, o aplicativo V1 é uma plataforma de mobilidade urbana do Grupo Águia Branca que atua em locação e gestão de frotas, transporte de pessoas e mobilidade urbana por app com o serviço de assinatura de carros e aluguel de carros 100% on-line. “Operamos com a desburocratização de acesso ao automóvel, priorizando o uso para auxiliar na mobilidade urbana. No V1, o curitibano tem a opção de locar por um período específico e ainda pode retirar o carro em minutos. Popularizamos as locações por meia-diária, que representam inovação e sustentabilidade. A modalidade tornou-se uma alternativa atraente e econômica para utilizar um carro por um período de tempo mais curto (12h) para compromissos específicos. Além da locação 100% digital, ofertamos a assinatura de carros zero. Essa modalidade confere um carro novo e plano personalizado para a realidade do cliente, sem desprender de entrada ou arcar com juros de financiamento. O carro é um serviço de facilidade de deslocamento, não mais um investimento ou status”, complementa. Cada vez mais, a sociedade busca por modelos de locomoção mais consciente, econômico e eficiente.

Soluções para auxiliar mobilidade

• Sistema inteligente para gestão e compartilhamento de frota empresarial;

• Tecnologia para compartilhamento de automóveis;

• Investimentos em tecnologia e infraestrutura;

• Planejamento urbano sustentável;

Vantagens da locação e assinatura

• Redução no número de veículos particulares nas ruas: “Ao optar pela locação de carros, os indivíduos reduzem o número de carros nas ruas, o que diminui a pressão sobre as vias e contribui para um tráfego mais fluido.”

• Possibilidade assertiva de estar com um carro zero quilômetro: “Ao invés de usar as economias para comprar um carro à vista ou arcar com um financiamento, o assinante pode aplicar o dinheiro e obter rendimentos. A modalidade ainda oportuniza que o motorista assine um carro superior do que ele conseguiria arcar, se comprasse.”

• Flexibilidade: “A locação oferece uma alternativa flexível ao transporte público e pode ser uma opção mais conveniente para muitas pessoas. Para evitar atrasos, alugar um carro pode ser uma solução.”

Crédito: Divulgação