BANDEIRADA Moleiro é campeão Paranaense

Foi um fim de semana de altos e baixos para Guilherme Moleiro. O piloto de Rolândia, no Norte do Paraná, encerrou sua preparação para o campeonato Brasileiro no lugar de honra do pódio da categoria Ok Júnior. Resultado do bom trabalho realizado no equipamento pela equipe Marquinhos Kart e de um conjunto de profissionais que […]