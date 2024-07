Contagem regressiva para o Rali dos Sertões

AUTOMÓVEIS

Sonolência é a causa mais de 40% dos acidentes nas estradas

No Dia do Motorista, que será celebrado no dia 25 de julho, especialistas da Biologix, healthtech brasileira especializada em medicina do sono, destacam a importância do sono adequado para a segurança no trânsito. Estudos mostram que a sonolência afeta diretamente as funções cognitivas e a capacidade de reação dos motoristas, aumentando significativamente o risco de […]