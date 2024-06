Consumo de combustíveis pode ser maior com a chegada do inverno

O inverno começa oficialmente no dia 20 de junho de 2024, mas as temperaturas mais baixas e as oscilações dos termômetros (manhãs e noites frias e tardes amenas) já podem ser sentidas neste início do mês em estados do Sul e partes do Sudeste e Centro-Oeste do país. A nova estação traz também dúvidas em relação ao consumo de combustíveis pelos veículos. Afinal, os motoristas gastam mais gasolina e etanol com as temperaturas mais baixas?

Em geral, independente do combustível, quanto mais baixos os números registrados nos termômetros, menor também é a pressão do ar nos pneus. Segundo José Debiasi, diretor de marketing e novos negócios da distribuidora de combustíveis ON Petro, isso pode aumentar a demanda por energia para o veículo se mover. “Um carro, por exemplo, que utilize gasolina, vai precisar de mais energia do combustível para vencer a resistência devido à pressão nos pneus. Com isso, o consumo de combustíveis fica maior”, explica.

Além disso, o ar fica mais denso com o frio. Isso significa que as moléculas ficam mais acumuladas em razão das temperaturas mais baixas, o que dificulta a queima de combustíveis. “Um carro precisa da gasolina ou do etanol misturados às partículas do ar para que haja queima do produto dentro motor e, com isso, o veículo pode funcionar. Quanto mais denso está o ar, maior será a quantidade de combustível que precisa ser misturada a ele para o motor girar”, afirma.

No caso de carros de motor flex ou aqueles que utilizam somente etanol no funcionamento, a dor de cabeça do motorista pode ser maior. Ainda que o preço do produto seja menor na comparação com a gasolina, a substância precisa de temperatura mais alta (cerca de 25°) para o processo de combustão.

Aumento nos gastos

Isso pode ser garantido quando os condutores deixam os veículos em garagens cobertas e principalmente locais fechados. Segundo especialistas da ON Petro, se o automóvel ficar exposto ao frio, em especial nas manhãs de neblina e geada, o motor pode precisar de mais combustível. Por isso, é importante que, nesses casos, o motorista cubra o automóvel com alguma capa. No caso de proprietários que precisam usar estacionamento noturno, é mais garantido optar por aqueles que tenham locais cobertos.

Outra forma de preservar o automóvel é manter a calibragem dos pneus em dia. Sem isso, eles podem ter mais atrito ao se movimentar, o que gera mais demanda por energia. Como consequência, aumenta a demanda por produtos como gasolina e etanol. Ainda de acordo com os especialistas, também é importante que os condutores mantenham seus veículos com a manutenção em dia, seja na questão do óleo, filtros de ar ou velas. Se as revisões não são feitas no tempo adequado, isso pode prejudicar o funcionamento das peças e a demanda por etanol e gasolina.

Crédito: Divulgação