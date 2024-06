Cascavel marca 1º pódio de Fabrício Rossatto na Truck

A equipe curitibana Garagem Racing (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) foi ao pódio na 3ª etapa da Fórmula Truck, com o quarto lugar do piloto Fabrício Rossatto, na categoria F-Truck. A prova foi disputada no último domingo (2), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF nº 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), que havia conquistado a quinta posição do grid, pulou para o terceiro lugar na largada, passando a pressionar o segundo colocado Rafael Fleck. Mas foi penalizado por excesso de fumaça em seu caminhão e não teve tempo de se recuperar. Terminou em 20º.

Piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto comemorou muito o quarto lugar, seu primeiro pódio na categoria. “Foi mais um fim de semana de superação nessa etapa de Cascavel. Perdi o meu melhor tempo do Treino Classificatório por excesso de velocidade no radar antes da Curva da Vitória e tive que largar da oitava posição da minha categoria. E com tantas intervenções do Safaty Truck, não foi possível fazer muita coisa, mesmo assim consegui meu primeiro pódio na Fórmula Truck. Vamos com tudo para Campo Grande, em busca de mais pódio e de vitórias”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

A 4ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 30 deste mês, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.