Brasileiro realiza sonho ao disputar Mundial de Endurance em Interlagos

O sonho do piloto brasileiro Nicolas Costa de disputar uma etapa do Campeonato Mundial de Endurance no Brasil está prestes a ser realizado. O piloto da equipe United Autosports, que compete com um McLaren 720S GT3, esteve na McLaren São Paulo nesta quarta-feira (10) e conversou com jornalistas sobre suas expectativas para a 6 Horas de São Paulo, quinta etapa da temporada, que acontecerá domingo (14 de julho) no autódromo de Interlagos. A largada será às 11h30.

Nicolas lembrou que, na última passagem do Campeonato Mundial de Endurance pelo Brasil, em 2014, acompanhou a corrida do muro que divide o kartódromo de Interlagos do traçado do autódromo. “Eu não tinha sequer ingresso para a arquibancada. E agora, na volta da categoria ao Brasil, estarei na pista pilotando um carro de uma marca icônica como a McLaren. É uma sensação muito boa, uma realização muito grande”, conta. “Tem sido um ano de estreia muito positivo para a equipe, para a McLaren e para mim como piloto. Eu nunca havia competido nesse nível de campeonato mundial, contra os melhores pilotos do mundo, e estar podendo ‘bater de frente’ com eles é muito especial.”

Estreante na classe LM GT3, a United Autosports já consegue bons desempenhos com os dois McLaren 720S GT3. Nicolas corre no carro número 59 e forma trio com o inglês James Cottingham e o suíço Gregoire Saucy. No carro 59, estarão o japonês Marino Sato, o chileno Nicolas Pino e o inglês Josh Caygill. “O McLaren 720S GT3 é estreante na categoria, com um time de pilotos também estreantes, e não tivemos muito tempo para desenvolvimento. Tínhamos o objetivo de andar entre os dez primeiros colocados, o que é sempre difícil em um campeonato mundial, e conseguimos isso logo na primeira prova. Depois passamos a andar entre os cinco primeiros, e em Spa e Le Mans lideramos a prova. Tivemos problemas técnicos e estamos aprendendo com eles. Os resultados obtidos até aqui não mostram o verdadeiro desempenho do carro. Nas corridas de Spa e Le Mans, tínhamos total possibilidade de chegar ao pódio”, analisa o piloto brasileiro.

Crédito: Divulgação