Brasileiro é 3º no Mundial de Kart

O gaúcho Heitor Farias, de 15 anos, colocou a bandeira brasileira no pódio na disputa da 1ª Copa do Mundo de Kart OK N, finalizada domingo (15), no Kartódromo PF International, em Grantham, na Grã Bretanha, e que passou a integrar a programação do Mundial FIA Karting.

Um dos cinco kartistas que integra este ano a Academia CBA de Pilotos, Farias foi o terceiro colocado na disputa, atrás apenas do campeão Kyuho Lee (Coreia do Sul) e do segundo colocado Zsombor Kovacs (Hungria).

No total, o Brasil contou com 17 kartistas na Inglaterra: três na OK N, oito na OK FIA e seis na OK Júnior. Foi a maior delegação do país em um Mundial da FIA e a segunda maior nesta edição, atrás apenas dos britânicos. Os donos da casa contabilizaram 56 inscritos entre os 262 pilotos. No geral, 59 países foram representados na competição.

Outros brasileiros

Ainda na OK N, Prando e Moura também andaram muito bem nas classificatórias (Heats) e largaram entre os 10 primeiros. Na Final, no entanto, acabaram enfrentando problemas. Prando escapou na pista molhada e não conseguiu voltar. Moura teve um problema na manga dianteira do kart e abandonou.

Na OK FIA, com oito pilotos brasileiros, Miguel Costa, Olin Galli e Matheus Morgatto (campeão Mundial de Kart em 2022) foram os três que passaram para a Final, disputada debaixo de muita chuva.

Costa terminou em 11º, depois de largar em 29º. Galli partiu da última posição no grid e cruzou a linha de chegada em 12º, escalando 24 posições. Uma punição, no entanto, fez o piloto cair para 14º. Morgatto, campeão Mundial em 2022, no entanto, teve menos sorte e abandonou.

Allan Croce, Bernardo Bernoldi, Enzo Nienkotter, Gabriel Koenigkan e Murilo Rocha também estavam na OK FIA, mas não conseguiram vaga para a Final. O campeão na categoria foi o britânico Ethan Jeff-Hall, que superou o atual campeão europeu Joe Turney na última volta, após um erro do compatriota, que escapou da pista na chuva e ficou com o vice.

Na categoria OK Júnior, seis pilotos representaram o Brasil. Augustus Toniolo foi o único que chegou à Final e terminou na 18ª posição.

Caio Zorzetto, Lucas Correa, Marcelo Tortato, Vinícius Ferro e Victor Alencar também disputaram a categoria, mas não ficarão entre os 36 finalistas. O título ficou com o britânico Kenzo Craigie.

A disputa na Inglaterra marcou o aniversário de 60 anos do Mundial de Kart (a primeira edição foi realizada em 1964 na Pista d’Oro em Roma, na Itália). Ao longo dos anos, o Brasil já conquistou quatro títulos mundiais: Guga Ribas (1986), Gastão Fráguas (1995), Ruben Carrapatoso (1998) e Matheus Morgatto (2022).