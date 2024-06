Envolvida no contexto histórico e cultural do Rali Graciosa, o mais antigo e um dos principais no calendário, começa nesta quinta-feira (13), o Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade (CBR).

A primeira etapa terá como epicentro a também histórica cidade de Antonina, litoral sul do Paraná, próxima a turística Morretes, com a largada promocional na noite desta quinta e onde estará o Parque de Assistência com os boxes das equipes.

Crédito: Divulgação