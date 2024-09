Brasileiro de Kart já conta com 265 inscrições nos Grupos 1 e 2

Os duelos pelos títulos da competição mais importante do kartismo nacional acontecerão em Birigui/SP (Grupo 1 kartódromo Speed Park), entre os dias 7 e 12 de outubro, Londrina/PR (Grupo 2 Kartódromo Luigi Borghesi), entre os dias 11 e 16 de novembro, e Paulínia/SP (Grupo 3) em dezembro.

As inscrições do Grupo 2 seguem abertas até dia 22. Já no Grupo 1, como divulgado previamente em regulamento, as inscrições foram reabertas com limite de vagas, novos valores nas taxas de inscrição e aluguel de motores.

A partir de agora e até o dia 22 de setembro, o valor da taxa de inscrição para as categorias Mirim e Cadete será de 2.050 reais. Nas demais, 3.850 reais. Para se inscrever em ambos os grupos, basta acessar: https://inscricoes.cba.org.br/pt/

Até o momento, 265 inscrições já estão confirmadas nas categorias dos dois grupos. No Grupo 1, estarão em jogo os títulos das categorias 4 tempos: Mirim, Cadete, F-4 Junior, F-4 Graduado, F-4 Sênior, F-4 SS, F-4 SSM, F-4 Sênior 60+ e Super F-4.

Já no Grupo 2 acontecem as disputas dos motores 2 tempos: Mini 2T, Júnior Menor, Júnior, Novato, Graduado, OK Júnior, OK FIA, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Master e Sênior 60+.

Além dos dois Grupos, ainda haverá a disputa do Grupo 3, com as categorias Shifter, em Paulínia/SP (kartódromo San Marino) em dezembro, junto com o 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax e o 7º Brasileiro de Kart Endurance. As inscrições para estes eventos serão abertas em breve.