Brasil terá a maior delegação de sua história no Mundial de Kart

A partir de hoje, 17 pilotos brasileiros iniciarão sua jornada em busca do sonho de conquistar um título mundial de kart. O Brasil contará com a segunda maior delegação no Mundial FIA Karting e na Copa do Mundo de Kart OK N.

Este evento, que celebra o 60º aniversário do Mundial de Kart (a primeira edição ocorreu em 1964 na Pista d’Oro em Roma, Itália), será realizado no Kartódromo PF International, em Grantham, na Grã-Bretanha. As Finais acontecerão no domingo, dia 15, quando os pilotos brasileiros tentarão repetir o feito alcançado até hoje apenas por quatro brasileiros: Guga Ribas (1986), Gastão Fráguas (1995), Ruben Carrapatoso (1998) e Matheus Morgatto (2022).

No total, 262 pilotos de 59 países estão inscritos no Mundial e na Copa do Mundo OK N. Com 17 competidores, a delegação brasileira ficará atrás apenas dos anfitriões britânicos, que contarão com 56 pilotos. A Itália vem em terceiro lugar, com 16 inscritos.

Entre os brasileiros, cinco fazem parte da Academia CBA de Pilotos, prêmio concedido por suas conquistas na Regional Cup Brasil, realizada em julho na Paraíba. Esses pilotos receberam inscrição gratuita, todos os equipamentos necessários (motor e kart) e um mecânico da equipe italiana Parolin, parceira da CBA nesta premiação.

Ademais, no Mundial de Kart, os pilotos da Academia CBA são o paulista Vinícius Ferro (categoria OK Júnior) e o brasiliense Gabriel Koenigkan (categoria OK FIA). Na Copa do Mundo OK N, a delegação inclui o paulista Enzo Prando, o mineiro Lucas Moura e o gaúcho Heitor Farias.

Por fim, os demais pilotos brasileiros competirãp nas categorias OK Júnior e OK FIA. Na OK Júnior, estão Augustus Toniolo, Caio Zorzetto, Lucas Correa, Marcelo Tortato e Victor Alencar. Na OK FIA, competirão Allan Croce, Bernardo Bernoldi, Enzo Nienkotter, Olin Galli, Matheus Morgatto, Miguel Costa e Murilo Rocha.