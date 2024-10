BMW comemora 10 anos de fábrica no Brasil com 100 unidades do 320i

Parte das comemorações pelos 10 anos da fábrica do BMW Group em Araquari, em Santa Catarina, a BMW preparou uma versão especial e limitada do 320i, modelo mais produzido na única fábrica de veículos premium do Brasil. Com visual exclusivo e apenas 100 unidades produzidas, o BMW 320i M Sport 10th Anniversary Edition já está à venda nas concessionárias da marca no País.

Ao todo, 100 unidades da versão limitada serão produzidas, sendo 50 na cor Branco Alpino com interior de Couro Vernasca Mocha e 50 na cor Preto Safira com interior de Couro Vernasca Preto. Externamente, o modelo está recheado de acessórios M Performance como: capa dos retrovisores em carbono, grade frontal em carbono, difusor do para-choque traseiro em carbono, spoiler em carbono e tampas fixas com o logo BMW nos cubos de roda. Com 19 polegadas, as rodas também são exclusivas e contam com design BMW Individual.

Além disso, o modelo também ganha tapetes dianteiros e traseiros M Performance, capa de chave em carbono M Performance e um badge exclusivo alusivo à comemoração. Produzido com base na versão 320i M Sport, o modelo conta também com o novo volante esportivo, com base achatada, que aumenta a sensação de esportividade do modelo. Além disso, o modelo é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, uma incrível tela curvada, composta por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia), que rodam o novo Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

Conectividade

No quesito conectividade, o 320i conta com o BMW ConnectedDrive fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos direto ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones com a preparação para Apple CarPlay e Android Auto.