Aston Martin comemora 60 anos de Goldfinger

The Houseof Q, uma nova experiência pop-up da Aston Martin no prestigioso Burlington Arcade, em Londres, foi criada para comemorar os 60 anos da associação de longa data da Aston Martin com a franquia de filmes 007. O relacionamento começou em 1964 com o lançamento de Goldfinger (no Brasil, exibido com o nome 007 Contra Goldfinger), o filme que apresentou James Bond ao agora icônico DB5.

Lançada junto com a V57, uma edição especial de aniversário de James Bond da revista de estilo de vida de luxo da Aston Martin, a House of Q by Aston Martin é acessada através de uma porta secreta dentro do que parece ser uma banca de revistas dentro da House 12-13 Burlington Arcade, perto de Piccadilly, em Londres. A V57 apresenta uma ilustração especialmente desenhada na capa, bem como um editorial detalhando a relação entre Aston Martin e 007.

Mensagens misteriosas conduzirão os hóspedes por uma porta secreta. Os agentes visitantes descobrirão então um bar clandestino que serve Champagne Bollinger, decorado com desenhos técnicos e peças do DB5 original com esboços, diagramas e esquemas dos arquivos da Aston Martin e da EON Productions. Uma maleta secreta está em exibição, com dicas sobre um futuro modelo Aston Martin, para aqueles que puderem descobri-lo.

Muitas vezes descrito como “o carro mais famoso do mundo”, o DB5 é o automóvel que estabeleceu a Aston Martin como uma das marcas de luxo mais desejáveis da Grã-Bretanha, tornando-se rapidamente o símbolo de estatuto máximo dos anos sessenta. Lançado em setembro de 1963, o DB5 tinha um potente motor de 4,0 litros e uma velocidade máxima superior a 240 km/h.

Estilo único

O seu estilo, cortesia do construtor italiano Carrozzeria Touring Superleggera, criou um design sofisticado que, combinado com o seu desempenho, produziu um modelo que as pessoas sonhavam ter. Quando o DB5 foi escolhido para estar em Goldfinger, carregado com dispositivos para ajudar Bond a lutar contra seu arquiinimigo Auric Goldfinger, seu status de ícone foi selado para sempre.

“Aston Martin e James Bond são dois ícones britânicos, para sempre ligados. Temos o prazer de celebrar este importante 60º aniversário ao longo de 2024, marcando a continuação daquela que é o posicionamento de produto mais antigo e bem-sucedido do cinema”, disse Marco Mattiacci, Diretor Global de Marca e Comercial da Aston Martin.

“A Houseof Q by Aston Martin oferece algo muito especial para a nossa comunidade de clientes e entusiastas da Aston Martin e fãs de 007 desfrutarem. Encorajamos todos a se juntarem a nós em uma entrada imersiva no mundo de Bond e Aston Martin, celebrando nossa história única com os filmes, que remonta a Goldfinger”, concluiu.

O tema James Bond está em todos os detalhes na Houseof Q by Aston Martin, onde os visitantes verão o roteiro original de Goldfinger, pôsteres do filme e fotografias do cenário. O som é fornecido pelo áudio impressionante da Bowers& Wilkins, uma marca com uma relação duradoura com a música de Bond.

Os visitantes também podem subir as escadas, onde descobrirão o Configurator Lab, uma espécie de laboratório de configuração que proporcionará aos clientes a oportunidade de trabalhar com especialistas em design da marca para configurar o seu Aston Martin perfeito.

A House of Q sediará eventos diários, incluindo workshops de design organizados pelas equipes de design e engenharia da Aston Martin.

Desde a criação do Burlington Arcade em 1819, ele se posicionou como um destino de compras exclusivo para marcas de luxo. A localização privilegiada do Arcade é paralela à Bond Street e tem entrada pela Piccadilly. Hoje o fliperama abriga 47 marcas especializadas em acessórios voltados para relógios, joias. artigos de couro, sapatos e caxemira.

Trupti Shah, Diretor Comercial da Burlington Arcade, comentou: “A Burlington Arcade está entusiasmada por celebrar conjuntamente este ano marcante para James Bond e Aston Martin. A parceria contínua entre as nossas marcas é extremamente entusiasmante e estamos honrados por sermos o destino de referência que captura este momento icônico na história do cinema.”

A House of Q by Aston Martin pode ser encontrada na House 12-13, Burlington Arcade, 51 Piccadilly, Londres W1J 0QJ e seguirá aberta até 4 de agosto.