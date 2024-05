Ar-condicionado automotivo requer cuidados

No Brasil, onde as temperaturas muitas vezes alcançam níveis escaldantes, o ar-condicionado automotivo se torna um aliado indispensável para tornar as viagens mais confortáveis. No entanto, a frequência com que utilizamos esse equipamento também aumenta a necessidade de cuidados adequados para garantir seu funcionamento eficiente. Você sabe quais são esses cuidados?

O ar-condicionado automotivo elétrico já foi encarado como um acessório dispensável para um carro, mas atualmente é quase que um item obrigatório para o bem-estar dos ocupantes. Além de manter a temperatura interna agradável, ele também filtra o ar, removendo poeira e partículas que podem ser prejudiciais à saúde respiratória.

Evite fumar

Fumar dentro do veículo não prejudica o carro apenas pela questão do incômodo devido aos odores que esse hábito deixa para trás. O hábito de fumar dentro do carro tem consequências mais profundas para o sistema de ventilação. A fumaça do cigarro contém uma mistura complexa de substâncias, incluindo partículas de alcatrão e nicotina.

Quando fumamos no interior do veículo, essas partículas são liberadas no ar e depositadas nas superfícies do carro, incluindo os dutos e filtros do sistema de ar-condicionado.

Com o tempo, esses resíduos se acumulam, obstruindo as passagens de ar e reduzindo a eficiência do sistema. Além disso, a nicotina depositada pode interagir com outras substâncias presentes no sistema de ventilação, criando odores persistentes e desagradáveis que podem ser difíceis de eliminar.

Ligue o carro primeiro

Antes de acionar o ar-condicionado, é prudente permitir que o sistema de ventilação opere por alguns minutos apenas com o ventilador ligado. Durante a pausa do carro, o ar estagnado e aquecido que pode estar presente nos dutos e no interior do veículo é expelido. Essa ação não só prepara o sistema para a operação do ar-condicionado, mas também promove a circulação de ar fresco, resultando em uma experiência mais confortável para os ocupantes do veículo.

Troca do filtro

O filtro do ar-condicionado automotivo reflete na qualidade do ar que respiramos dentro do veículo. Ao longo do tempo, esse filtro acumula uma variedade de partículas, incluindo poeira, pólen, fungos e outros contaminantes presentes no ambiente.

Esse acúmulo pode resultar em uma série de problemas, desde a redução da eficiência do sistema de ventilação até a propagação de odores desagradáveis no interior do carro.

Além disso, para os passageiros que sofrem de alergias ou sensibilidades respiratórias, um filtro de ar sujo pode representar um risco para a saúde, aumentando os sintomas e causando desconforto durante a viagem.

Utilize a recirculação

A função de recirculação ajuda na regulação da temperatura interna do veículo, especialmente em condições climáticas extremas, como dias muito quentes. Ao recircular o ar já resfriado dentro do carro, essa função ajuda a manter uma temperatura mais confortável e estável no interior do veículo como um todo.

No entanto, o uso excessivo dessa função pode resultar no acúmulo de umidade no interior do veículo, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de mofo e bactérias, além de contribuir para o embaçamento dos vidros, comprometendo a visibilidade e a segurança durante a condução.

Manutenção

Além de adotar as práticas mencionadas anteriormente, é fundamental implementar manutenções preventivas regulares em todo o sistema de ar-condicionado automotivo.

Essas medidas incluem inspeções periódicas minuciosas, limpezas abrangentes e ajustes necessários para assegurar o desempenho ideal do sistema a longo prazo. Esse cuidado deve ser tomado com o ar-condicionado e com todo o veículo.

Crédito: Divulgação