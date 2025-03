“Vivemos um problema sério de justiça e segurança pública com as invasões”

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) se reuniu nesta semana para debater o avanço das invasões de terras pelo Brasil, especialmente no sul da Bahia e no Espírito Santo, mas que são retrato da insegurança em todos os estados brasileiros. Parlamentares relataram casos de grupos armados que invadem propriedades, roubam e expulsam moradores de suas terras. Além disso, a bancada discutiu os gargalos de infraestrutura e logística que impactam o desenvolvimento do país.

O presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), salientou que os crimes no sul da Bahia vão além das discussões sobre terra e ideologia, elas evidenciam a atuação de organizações criminosas. O parlamentar pontuou que o país vive um problema de justiça e segurança pública que deve envolver diversos segmentos para a resolução dos conflitos.

“Bandos armados estão tirando produtores de suas casas com a conivência do governo do estado. Precisamos de medidas importantes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Conselho Nacional de Justiça, onde solicitamos uma audiência. Aqui em Brasília, vamos trabalhar para evitar uma batalha campal na região”, afirmou Lupion.

MLT e MST

De acordo com o deputado Evair de Melo (PP-ES), existe um movimento novo denominado MLT (Movimento de Luta pela Terra), que se soma ao MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) para “roubar, atirar e tirar tudo o que é possível”.