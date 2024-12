Secretário estadual da Agricultura faz balanço de 2024 e projeções para 2025

Cascavel – No dia 8 de maio deste ano, a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento mudou de comando. Saiu Norberto Ortigara, que ocupou a pasta por quase 14 anos e entrou o engenheiro agrônomo Natalino Avance de Souza.

Durante a entrega do Prêmio FEAPR de Agronomia 2024, realizado em Curitiba, o atual secretário fez um balanço dos sete meses de gestão e a expectativa para 2025. Antes, ele aproveitou para enaltecer a entrega da premiação aos profissionais da agronomia. “A presença forte da FEAPR (Federação de Agronomia do Paraná) é de sua relevância, mostrando para que veio e valorizando os engenheiros agrônomos”, disse. “É o momento de reconhecer esse reposicionamento e espero que esse prêmio perdure por muitos anos”.

O ambiente criado, na visão do secretário estadual, é necessário para fomentar o debate de temas importantes para a agricultura paranaense. “Temos uma boa agricultura, mas que merece alguns retoques. É preciso olhar para frente e observar para qual direção estamos indo”.

Conforme Avance de Souza, 2024 foi um ano difícil. Começou com a seca e terminou com muita chuva. As intempéries criaram problemas e prejuízos, porém, 2024 termina com perspectivas positivas na safra que se inicia. “Neste ano de 2024, vamos ter uma renda rural menor em comparação com 2023. Entretanto, a previsão para 2025 é de uma renda maior que a de 2024. Apesar das dificuldades, estamos otimistas”.

Com relação a sua gestão a frente da secretaria, o Avance destacou que pode presenciar um pouco mais de perto o “ambiente mais político” do que vivia até então, que era mais técnico. “Nesse ambiente político, trabalhamos outros assuntos da agricultura, que normalmente não exercitamos. Um grande exemplo disso são as estradas rurais, componentes importantes para a população do meio rural e para a Seab”. Segundo ele, o momento é de reflexão de como a Seab pode se reposicionar para que projetos sejam mais ágeis e mais cuidados com ambiente do entorno das estradas.

Boletim do Deral

Apesar do tempo seco preocupar os produtores em determinado momento, a volta das chuvas manteve boas perspectivas para a safra de verão que começa a ser colhida. Espera-se uma recuperação nas produtividades obtidas no ciclo anterior, que podem gerar 25,3 milhões de toneladas ou 19% a mais que as 21,3 milhões obtidas em 23/24.