Reativada mais uma associação dos Engenheiros Agrônomos no Oeste

Mais uma entidade de classe de agronomia que até então estava com os serviços paralisados no Paraná voltou a funcionar, graças à intervenção direta da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná). No sábado (03/05), o presidente da FEAPR, Cesar Veronese e o ex-presidente da federação, Ricardo Palma, estiveram em Assis Chateaubriand acompanhando de perto a eleição da nova diretoria da AEARAC (Associação de Engenheiros Agrônomos da Região de Assis Chateaubriand), encabeçada pelo Engenheiro Agrônomo Onofre Figueira. A associação abrange ainda os municípios de Cafelândia, Nova Aurora, Iracema, Formosa do Oeste, Jesuítas e Tupãssi.

FEAPR



“Uma das propostas dessa nova gestão da FEAPR é justamente incentivar a volta dessas entidades e torná-las atuantes”, comenta Veronese. “É mais uma importante entidade voltando à ativa para contribuir com a agronomia de Assis Chateaubriand e região”. As interlocuções para retomada da entidade foram lideradas pelos Engenheiros Agrônomos Ricardo Palma e Luís Grohe. Inclusive, Grohe foi um dos principais responsáveis pela formação da nova diretoria da AEARAC.



Conforme Ricardo Palma, em 2017, a FEAPR manteve uma reunião com um grupo de profissionais da agronomia de Assis Chateaubriand reivindicando a reativação da associação. Na ocasião, a diretoria foi constituída mas não entrou em atividade. Neste ano, Ricardo Palma voltou a manter contato com os profissionais para buscar a efetivação dos serviços, com a formação de uma nova diretoria e a partir de então, começar a realizar eventos, reuniões e participar da sociedade e dos conselhos. Se envolver, de fato, na política agrícola do município.