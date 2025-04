Paulo Orso: "Vamos continuar a ser a ponte entre o campo e as oportunidades"

O produtor rural Paulo Roberto Orso foi reeleito presidente do Sindicato Rural de Cascavel para um novo mandato que se estenderá até 21 de maio de 2028. A eleição ocorreu nesta semana, em conformidade com as normas estatutárias da entidade, e foi marcada pela presença de representantes da categoria, que acompanharam de perto o processo democrático. Com uma chapa única, a reeleição de Orso consolida a confiança dos associados na continuidade de uma gestão voltada ao fortalecimento do setor agropecuário da região.

Reconhecido por sua atuação firme e estratégica à frente do Sindicato nos últimos anos, Orso permanece no comando da entidade ladeado por uma diretoria formada por produtores rurais experientes, em defesa dos interesses da classe e para impulsionar o desenvolvimento sustentável no campo. “Seguimos com o propósito de ser uma ponte entre o campo e as oportunidades, levando conhecimento, segurança jurídica e inovação aos associados”, afirmou o presidente reeleito, logo após a confirmação do resultado.

A afirmação resume a linha de atuação da gestão que permanece, reafirmando o compromisso com políticas de valorização do produtor rural e ações práticas voltadas ao dia a dia de quem “vive da terra”.

Continuidade e fortalecimento

Durante o atual mandato, o Sindicato Rural de Cascavel se destacou pela intensificação de atividades voltadas à capacitação técnica, à promoção de eventos voltados à difusão de conhecimento no campo, além da atuação firme junto a instâncias políticas e administrativas na defesa dos interesses do setor agropecuário.

A nova diretoria eleita pretende dar sequência a esse trabalho, ampliando o diálogo com os poderes públicos, buscando soluções para os desafios enfrentados pelo produtor rural e consolidando o sindicato como um espaço de escuta ativa e representatividade real.

Entre os projetos prioritários para o próximo ciclo, estão a ampliação de cursos e treinamentos voltados à profissionalização da mão de obra no campo, o apoio a novas tecnologias que melhorem a produtividade e a sustentabilidade das lavouras e criações, além do fortalecimento da presença do Sindicato em fóruns de debate sobre políticas públicas para o agronegócio.

Gestão participativa

A reeleição de Orso é também um reflexo do modelo de gestão participativa adotado pelo Sindicato, que ao longo dos últimos anos abriu canais permanentes de escuta com os produtores associados. Encontros periódicos, reuniões setoriais, painéis técnicos e ações itinerantes aproximaram a entidade da realidade vivida no campo, garantindo que as decisões tomadas tenham como base as demandas concretas da categoria.

“O sindicato não é só uma estrutura administrativa, mas um espaço vivo, que precisa estar em constante diálogo com os produtores. É assim que conseguimos entender os gargalos e construir soluções em conjunto”, destacou Orso. Essa aproximação tem sido essencial, por exemplo, para lidar com questões sensíveis como o acesso a crédito, as dificuldades logísticas e os entraves regulatórios que muitas vezes impactam a produção.