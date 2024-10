Leite: Cooperado da Coopavel entre os melhores do mundo na pecuária

Geraldo Tomazzi, cooperado da Coopavel e morador de Três Barras do Paraná, recebeu recentemente notícia de um reconhecimento internacional à sua dedicação e inovação na pecuária de leite. Thiago Ernesto, representante da DeLaval, entrou em contato para informar que a propriedade de Geraldo havia conquistado uma das dez melhores posições do mundo em um ranking da multinacional que avalia propriedades rurais dedicadas à produção de leite com robôs de ordenha.

“Essa conquista é um exemplo do comprometimento e da qualidade do trabalho realizado pelo Geraldo. Ele se tornou um modelo para a Coopavel e para toda a região Oeste, hoje um dos maiores centros produtores de leite do Paraná”, destaca o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, ressaltando a importância dessa vitória do pecuarista de Três Barras para o setor.

Rankings anteriores

Geraldo já havia se destacado em rankings anteriores da DeLaval, ocupando a quinta posição no Brasil em 2022 e a sétima em 2023. Mas em julho de 2024, a propriedade dele figurou entre as dez melhores do mundo (terceiro melhor desempenho em ranking global da multinacional), um feito incrível considerando que, no Brasil, mais de 400 propriedades utilizam robôs na produção de leite, enquanto que no mundo são mais de 50 mil.