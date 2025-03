FPA incluir o Plano Safra como “item obrigatório” no Orçamento da União

Ainda com os olhos voltados para esse ano, a FPA pretende debater mudanças no Seguro Rural e um Plano Safra capaz de ultrapassar o orçamento atual, com um prazo mais dilatado. Um dos gargalos é que o País tem apenas 100 milhões de toneladas de capacidade de armazenamento de grãos, para dar conta de uma safra de 370 milhõe s de toneladas. Inclusive, esse tema rendeu recente manchete publicada pelo Jornal O Paraná.

O aumento das despesas obrigatórias no Orçamento afeta a flexibilidade e a liberdade dos órgãos na gestão de suas despesas, conforme justificativa apresentada pelo governo. Na opinião do vice-presidente da FPA, o custeio da safra é de R$ 1,2 trilhão. Ainda que apenas R$ 18 bilhões sejam de recursos orçamentários, essa parcela é preponderante. “Tem linhas (de crédito) que têm juros abaixo do juro que as instituições financeiras recebem, porque uma parte dos juros é paga pelo Orçamento”.

O vice-presidente da FPA (foto), deputado federal Arnaldo Jardim (Cidaddania-SP), disse que o setor agropecuário não pode sofrer com uma quebra na previsibilidade dos recursos, a exemplo do ocorrido recentemente com o Plano Safra . Como o Orçamento de 2025 não foi votado, o Executivo precisou suspender os repasses, editando mais tarde uma medida provisória para liberar recursos de maneira emergencial.

Dia 19

No retorno da folga de Carnaval, a CMO (Comissão Mista de Orçamento) deve votar o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 no dia 19. Segundo a assessoria do colegiado, a data é fruto de um acordo entre o presidente da CMO, deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), e o relator do PLN 26/2024, senador Angelo Coronel (PSD-BA). A leitura do relatório final de Coronel está prevista para 18. O novo cronograma prevê ainda uma reunião dos líderes partidários na comissão nesta terça-feira (11), mas a pauta do encontro ainda não foi divulgada.

Entidades fazem proposta

A FAEP, em conjunto com outras entidades do agronegócio paranaense, pediu ao governo federal R$ 597 bilhões em crédito rural e R$ 4 bilhões à subvenção do seguro agropecuário para todo o País no Plano Safra 2025/26. Estes e outros pedidos constam em um documento que reúne propostas do setor produtivo, enviado aos ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

“Os produtores paranaenses já estão habituados a contribuir todo ano com a elaboração das propostas ao Plano Safra. O processo de fortalecimento do crédito e do seguro rural contínuo é de extrema importância, pois esses são instrumentos que oferecem condições de seguirmos na atividade, produzindo riquezas e gerando milhões de empregos Brasil afora”, reflete Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema FAEP.

Além da FAEP, também participaram da elaboração do documento das propostas ao Plano Safra a Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), a Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) e a Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná).