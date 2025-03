Diretoria estudantil estreita relação com engenheiros agrônomos

É unânime. Criar mecanismos para atrair os jovens estudantes às associações de classe é um dos principais desafios das diretorias nos últimos anos. Até porque, será preciso dar continuidade aos trabalhos futuramente. Pensando nisso, a AEA-Londrina (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina) tem mantido a tradição e aberto espaço para os acadêmicos de Agronomia. A atual diretoria estudantil é presidida pelo acadêmico de Agronomia da UEL, Leonardo Garcia e pelo suplente Alexandre Volta, também da Universidade de Londrina.

O diretor estudantil da AEA-Londrina, Leonardo Garcia, conta que desde muito jovem, sempre esteve envolvido com a entidade de classe da agronomia. “É uma satisfação enorme ter esse reconhecimento da associação, contribuindo com ideias e ajudando a tomar decisões e promover eventos”, comenta Garcia. O convite para coordenar a pasta foi feito no ano passado pelo atual presidente da AEA-Londrina, Engenheiro Agrônomo Renato Arantes. Inclusive, ambos estiveram presentes na edição deste ano do Show Rural Coopavel.

Para Garcia, o principal desafio é fazer com que os acadêmicos saibam o que realmente é o associativismo. “Muitos estudantes desconhecem completamente a finalidade de uma associação e o que ela pode fazer para beneficiá-los”. Várias são as vantagens, com destaque para a absorção de conhecimento por meio da conversa com profissionais mais experientes e também as formas de se preparar melhor para o mercado de trabalho. “Na semana de recepção dos calouros, levamos todos para conhecer a associação e mostrar as principais bandeiras defendidas pela profissão”.

ASSOCIATIVISMO

Entre os eventos já realizados, constam como alguns temas: o que o mercado de trabalho busca no estudante; autoconhecimento e atuação dos Engenheiros Agrônomos.

O presidente da AEA-Londrina, Renato Arantes, conta que em diretorias anteriores, os estudantes já tinham participação importante. “É um espaço importante para o acadêmico conhecer o que o associativismo proporciona e trazer novas ideias, capazes de atrair um número maior de estudantes para a associação”. Para Arantes, ter uma perenidade com os estudantes é o grande desafio das entidades de classe da agronomia. “Na associação, passou o portão de entrada, somos todos iguais”.