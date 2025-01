Aftosa na Europa mostra a necessidade de não ‘baixar a guarda’ para doença no Paraná

Paraná - A febre aftosa voltou a assombrar países produtores de bovino. A Alemanha acaba de confirmar um surto da doença em um rebanho de búfalos pertencente a uma propriedade em Hoppegarten, entre a capital Berlim e a fronteira com a Polônia. A Alemanha volta a registrar casos 37 anos depois.

O que foi feito?

De acordo com informações do departamento de agricultura de Bradenburg, os 11 animais do rebanho foram sacrificados. As autoridades agiram de imediato e criaram zonas de exclusão em um raio de três quilômetros e de monitoramento, envolvendo 10 quilômetros. Está expressamente proibida a retirada de produtos ou animais daquela área de abrangência.

Até então, Alemanha e Europa eram consideradas áreas livres de febre aftosa sem vacinação, a exemplo do status conquistado recentemente pelo Brasil. Em 2001, um surto da doença foi registrado naquela continente, resultando no sacrifício de animais no Reino Unido e na Holanda.

As investigações se concentram agora em saber de que forma os animais foram infectados. Os casos de aftosa recém descobertos na Alemanha não devem ter impacto direto no mercado da União Europeia, conforme as autoridades ligadas à agricultura, e muito menos ajudar nas exportações de carne brasileira ao bloco econômico.

Para especialistas, as ações adotadas pelas autoridades sanitárias serão suficientes para conter o avanço da doença a outros países, uma vez que os animais já foram sacrificados e o controle sanitário é mantido.

No Brasil

No Brasil, o último surto de aftosa ocorreu em 2006, no estado do Mato Grosso do Sul. Graças ao Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o país deixou a área livre de aftosa com vacinação na maioria dos estados, para o status de área livre sem vacinação. Entre eles, está o Paraná.