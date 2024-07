Yasmin deverá ser internada hoje para receber medicação contra o câncer

Homenagem ao presidente e ex-presidente da AMC

No último sábado (29), o presidente da AMC (Associação Médica de Cascavel), Dr. Cristiano Mroginski e o ex-presidente Dr. Jesus Viegas, receberam da Academia de Medalhística Cívico Militar do Brasil, a medalha do patrono do serviço de saúde do Exército, que homenageia grandes vultos da saúde. As medalhas foram entregues pelo diretor de outorgas, coronel […]