Outubro Rosa reforça prevenção no combate ao câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), que estima a ocorrência de 73.610 novos casos devem ser registrados só durante o ano de 2024. O número assusta e mostra como é importante se prevenir de todas as formas para não fazer parte desta perigosa estatística. Por isso, a Assembleia Legislativa do Paraná abraça mais uma vez essa causa e promove uma nova edição da campanha Outubro Rosa, com programação que inclui exposição fotográfica, distribuição de uma cartilha informativa e a promoção de um debate público com especialistas.

Esse conjunto de ações, que tem como símbolo internacional um singelo e solidário laço cor-de-rosa, objetiva motivar e instrumentalizar a população e os profissionais de saúde sobre as ações de controle e o cuidado integral relativos ao câncer de mama, assim como, o do colo do útero, com foco na prevenção e na detecção precoce. Já no primeiro dia do mês o prédio da Casa de Leis, localizado no Centro Cívico, será iluminado de rosa, chamando a atenção da população para a importância de adotar medidas que protejam a saúde. Essa tonalidade permanecerá até o dia 15, quando dará lugar ao verde, símbolo da campanha Outubro Verde, que desperta a atenção para outra questão vital para a cidadania: a conscientização, valorização e defesa dos direitos das pessoas com nanismo.

Especialistas participam de audiência

Uma audiência pública intitulada “Juntas na Luta Contra o Câncer de Mama”, será realizada no dia 15 de outubro, a partir das 9 horas, no Plenarinho Gabriel Luiz Sampaio, reunindo médicos, especialistas, representantes do Governo, do Ministério Público e de instituições que apoiam e dão suporte às pacientes com câncer e suas famílias. O debate ocorre por proposição da deputada Cantora Mara Lima (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, contando com o apoio da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, comandada pela deputada Cloara Pinheiro (PSD) e do Instituto Inovação e Ensino em Saúde (INTES).

A deputada Cantora Mara Lima destaca que o mês de outubro é dedicado, anualmente, à conscientização sobre a necessidade do autoexame, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Inclusive, a parlamentar é a autora da lei estadual 16.935/2011, que instituiu a campanha Outubro Rosa no Paraná. A iniciativa visa a promoção de ações para a propagação de informações educativas e preventivas, voltadas à saúde das mulheres. De acordo com Mara Lima, é fundamental que as mulheres se cuidem, façam o autoexame e visitem o médico regularmente.

“Como Procuradora da Mulher, sinto-me especialmente comprometida com a defesa dos direitos e da saúde das mulheres”, afirma a deputada Cloara Pinheiro. “O câncer de mama é um dos maiores desafios que enfrentamos, e a luta contra ele não deve ser travada somente em hospitais e clínicas, mas também aqui, nas instituições que representam a voz do povo paranaense. Nosso compromisso vai além da conscientização, devemos garantir que todas as mulheres tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, incluindo mamografias e tratamentos adequados e assegurar que não haja barreiras financeiras, geográficas ou culturais para o acesso a esses serviços”, sublinhou a Procuradora da Mulher.

Exposição valoriza a vida

Antes da audiência pública, ainda no dia 7 de outubro, acontece a abertura da exposição “Outubre-se”, às 13h30, no Espaço Cultural, uma iniciativa da Procuradoria da Mulher da Assembleia. Ela reúne ensaios fotográficos feitos por César Roman e Sílvia Roman com mulheres em tratamento contra o câncer – ou que já encerraram os procedimentos, representando a valorização da vida e a prevenção. Conforme a organização da mostra, cada uma das nove imagens apresenta os “melhores médicos do mundo”: a luz do sol, a dieta, o exercício, descanso, autoestima, amizade, autocuidado, solidariedade e fé.

Eles explicam que projeto fotográfico foi idealizado a partir de uma citação de Charles Chaplin – ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico, e concretizado através de parcerias e apoiadores da ONG Anjos sem Asas. A produção das mulheres leva a assinatura de Beto Bravo; enquanto, a produção de figurino, acessórios e complementos foi feita por Lu Filizola e Dan Torres; o tratamento de imagem é de David Ernst, e os textos são assinados por Silvia Roman. A curadoria da mostra fotográfica é de Daniel Marques. A exposição permanecerá aberta à visitação, no horário das 9 às 17 horas, até o dia 11 de outubro.

Cartilha traz importantes orientações

Só mulheres podem ter câncer de mama? Essa é uma das perguntas em destaque na cartilha elaborada especialmente para auxiliar na disseminação das informações durante esta edição da campanha Outubro Rosa. Na sequência, o documento traz um grande alerta: “homens também podem ser diagnosticados com câncer de mama. No entanto, a doença é bastante rara dentre a população masculina, perfazendo 1% dos diagnósticos de câncer de mama”, orienta. Intitulada “Nós por Elas – Juntos no Combate ao Câncer”, a cartilha foi elaborada com linguagem simples e objetiva, e será distribuída durante a campanha, na abertura da exposição e na audiência pública.

Outro trecho da publicação, que desperta imediatamente o interesse dos leitores, está relacionado a importância de se fazer exames de rotina. “Alguns sinais e sintomas merecem atenção: nódulos ou caroços palpáveis nas axilas, pescoço ou mama; desconforto mamário não relacionado ao ciclo menstrual; mamilo invertido; mamilo dolorido; vermelhidão da pele da mama; secreção com sangue pelo mamilo; mudanças na forma ou textura do mamilo ou mama; inchaço dos gânglios das axilas”, sublinham os autores. Ali também é apresentada a Lei 11.664/2008, que assegura o exame mamográfico para as mulheres com idade superior a 40 anos. Essa legislação dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo do útero e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A publicação é resultado de um projeto desenvolvido em conjunto pelo Instituto Inovação e Ensino em Saúde (INTES), a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia e a Aliança Internacional para Redução de Agravos em Saúde (AIRAS). Assinam como responsáveis técnicos o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico oncologista de Porto Alegre e a Drª Maria Cristina Figueroa Magalhães, médica oncologista de Curitiba.

Kits de higiene para mulheres de Colombo

A empatia e o acolhimento ganham uma nova dimensão durante o período da campanha do Outubro Rosa com uma ação especial direcionada a União das Mulheres de Colombo, entidade que funciona no município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC): entre os dias 7 e 28, a Procuradoria da Mulher estará recebendo doações de produtos de higiene, especialmente, hidratantes, lenços umedecidos e desodorantes, itens essenciais para o bem-estar e a dignidade de todas. As doações, por menor que sejam, podem trazer um sorriso e um pouco mais de conforto para quem precisa. Os produtos arrecadados vão compor um kit de higiene, beneficiando mulheres que enfrentam grandes desafios, diariamente, e recebem apoio da entidade. É um gesto que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias e tem a intenção de reforçar os sentimentos de irmandade, solidariedade e sororidade. Quem quiser, e puder contribuir, deve entregar as doações diretamente na sala da Procuradoria, que funciona no 3º andar do prédio administrativo da Assembleia Legislativa (Praça Nossa Senhora de Salete – Centro Cívico – Curitiba – PR).