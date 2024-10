Diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama pode salvar vidas, alerta especialista

Prevenção e cuidados que asseguram a saúde integral da mulher é o assunto em destaque no programa “Assembleia Entrevista”, que já está no ar na TV Assembleia. O tema é abordado pela médica Alessandra Amatuzzi, ginecologista e mastologista do Centro de Doenças da Mama de Curitiba, que esclarece dúvidas sobre sinais e sintomas do câncer de mama, alerta para a importância do diagnóstico precoce e fala de novos métodos de tratamento.

De acordo com a especialista, a campanha Outubro Rosa – de conscientização sobre o câncer de mama, é de grande importância já que essa doença é, hoje, uma das que leva ao óbito centenas de mulheres em todo o mundo. A médica Alessandra Amatuzzi frisa: “o câncer da mama ainda é o que mais mata mulheres no mundo”. Ao mesmo tempo, ela chama a atenção para a necessidade imperiosa da realização de exames preventivos. Na avaliação da médica, muitas vezes o procedimento não é feito por falta de informações ou em função do medo do desconforto que a mulher passa no momento do exame. A vergonha é outro elemento que, muitas vezes, acabam inibindo as pacientes, que deixam de fazer as consultas periódicas.

A entrevista é exibida no canal legislativo quando a Assembleia Legislativa do Paraná abraça mais uma vez essa causa e promove ações relacionadas ao Outubro Rosa 2024, com programação que inclui exposição fotográfica, distribuição de uma cartilha informativa e a realização de um debate público com especialistas. Isto porque neste momento está sendo desenvolvida uma nova edição da campanha Outubro Rosa, estabelecida no Paraná pela Lei estadual 16.935/2011, que visa, justamente, a promoção de ações para a propagação de informações educativas e preventivas, voltadas à saúde das mulheres.