Dengue: Toledo chega a 19 óbitos e 4.251 casos

Toledo – A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou, ontem (30), mais seis óbitos causados pela dengue na cidade. São quatro homens entre 44 e 85 anos e duas mulheres de 67 e 97 anos, totalizando 19 vítimas causadas pela doença desde 1º de agosto do ano passado, início do atual ano epidemiológico. Também foram confirmados mais 358 novos casos da doença, totalizando 4.251 casos.

Os cinco bairros com o maior número de casos são Europa/América (654), Panorama (299), Facchini (288), Coopagro (286) e Centro (273). O número de confirmações pode ficar ainda maior, pois há 449 pacientes aguardando resultados de exames. Pacientes com sintomas podem ir até a Unidade Sentinela na Vila Paulista, que está realizando atendimento exclusivo, de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, das 7h às 19h. Como alternativa, a unidade de saúde do Cosmos está realizando também, de segunda a sexta-feira, atendimentos somente para este público no horário entre 17h e 21h.

Estas estruturas complementam o trabalho que já está sendo realizado, 24 horas por dia e 7 dias por semana, pelo Pronto Atendimento Municipal (PAM/Mini Hospital) Dr. Jorge Milton Nunes e pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Ivo Alves da Rocha. Para dar conta da demanda, a SMS está fazendo remanejamento de equipes e contratação temporária de profissionais. Além disso, está reforçando o estoque de insumos, soro de reidratação e medicamentos, bastante utilizados em pacientes com dengue.