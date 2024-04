Toledo aplica 2.056 doses em “Dia D” de campanha de multivacinação

O saldo do “Dia D” da 26ª Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza foi bastante positivo em Toledo. Em virtude da mobilização, todas as unidades de saúde da cidade e do interior ficaram abertas no último sábado (23) e, juntas, elas aplicaram 2.056 doses de 24 imunizantes fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde

Quase 70% (1.427 unidades ou 69,4% do total) foram da vacina trivalente contra Influenza, carro-chefe da campanha. Os imunizantes contra Covid-19 (151 ou 7,34%), tétano e difteria, a “dupla adulto” (105 ou 5,1%), a hepatite B (69 ou 3,36%) e a varicela (52 ou 2,53%) completam o “Top Five”.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Toledo, Juliana Beux Konno, este número ficou dentro das expectativas. “Houve uma procura considerável por parte da população, mas nossa meta, que é de aplicar 52 mil doses, ainda está distante de ser cumprida. Por isso, deixo o convite para que procurem a unidade de saúde mais próxima e garanta já esta importante proteção contra a gripe, que acontece com maior frequência nas estações mais frias”, pontua.

A campanha segue – O “Dia D” foi uma oportunidade para as pessoas que estão em grupos prioritários da vacinação contra a Influenza tomarem o imunizante fora do horário comercial e, além disso, poderem atualizar sua carteirinha de vacinação. Estão nesta lista: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; crianças indígenas de 6 meses a 8 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Quem faz parte desses grupos e ainda não tomou sua vacina tem prazo até 31 de maio para garantir sua proteção aos tipos mais comuns e graves da Influenza, família de vírus que transmite gripe. Para isso, basta ir à unidade de saúde mais próxima de casa, durante o horário de funcionamento, levando documentos pessoais e carteirinha.

