Uma festa histórica

A festa que marcou os 50 anos da OAB Cascavel com certeza entrou para a história. O Clube Tuiuti nem parecia o mesmo, diante de todo o trabalho que foi realizado para transformá-lo no palco de uma celebração marcante. Todas as mesas estavam ocupadas e um grande prestígio de lideranças e autoridades, demonstrando a força da Subseção na Sociedade. É, com certeza, um dos melhores momentos da OAB Cascavel, num processo muito forte de fortalecimento e crescimento.

Impecável nos detalhes

A comissão organizadora da festa dos 50 anos, liderada pela doutora Clarissa Sgarioni, secretária geral adjunta da Subseção, pensou em todos os detalhes. Desde a área externa do acesso ao salão, passando por cada pequeno espaço da festa, havia em cada parte o carinho e o zelo com a OAB Cascavel e com a advocacia. A gastronomia foi um show à parte e as atrações musicais e culturais encantaram e animaram. As avaliações dos participantes foram extremamente positiva, coroando todo o esforço da gestão em honrar as cinco décadas de trabalho.

50 anos de contribuição

Por falar em trabalho, esse foi o principal destaque dado na cerimônia, pelas autoridades e lideranças, que fizeram uso da palavra. Ficou muito explícito o papel da advocacia no desenvolvimento de Cascavel e Região e, especialmente, o papel da OAB Cascavel como propulsora da Justiça e do Progresso. Destaque para o discurso do presidente, Alex Gallio, ao lado dos demais membros da diretoria. Uma fala muito impactante demonstrando o trabalho estratégico da gestão e reforçando que a OAB Cascavel é feita por todos, num modelo de administração participativo, integrativo e de resultados.

Advocacia unida e fortalecida

Esse contexto atual da OAB Cascavel tem gerado frutos no fortalecimento da advocacia, com a união dos advogados. A festa de 50 anos demonstrou exatamente esse momento especial. Fica o registro de parabéns aos advogados que estão comprometidos em fazer parte da construção de uma OAB Cascavel cada vez mais forte, com união e focada num planejamento estratégico de resultados.

Programação especial continua A programação de comemoração dos 50 anos da OAB Cascavel continua. Em breve, devem ocorrer outras atividades pontuais que integram o calendário de celebração do marco histórico. Na programação está, inclusive, a inauguração do Memorial Histórico, um projeto que será um grande legado de preservação e difusão da história da Subseção.