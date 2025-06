Inteligência Artificial e ChatGPT como aliados de engenheiros e arquitetos

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, realiza, nos meses de junho e julho, mais um Ciclo de Minicursos, desta vez com foco na Inteligência Artificial (IA) e na aplicação prática do ChatGPT no dia a dia dos profissionais da engenharia e arquitetura.

O primeiro curso, o Workshop de Inteligência Artificial, será conduzido pelo especialista Sergio Mota, com início no dia 25 de junho. Segundo o palestrante, o objetivo é o de demonstrar como a IA pode ser uma aliada no cotidiano de engenheiros e arquitetos, além de discutir os desafios técnicos, operacionais e éticos do uso dessas ferramentas.

“O workshop terá uma abordagem dinâmica, mesclando momentos teóricos, práticas interativas e debates. Cada participante poderá utilizar seu próprio smartphone para executar atividades e simulações. No fim, esperamos que todos compreendam como elaborar um bom prompt [comando de entrada] e consigam criar pequenas rotinas que facilitem suas atividades profissionais”, explica Sergio Mota.

Tecnologia como aliada na produtividade

Para a presidente da AEAC, engenheira civil Bruna Anible Sost, iniciativas como essa são verdadeiras viradas de chave na rotina dos profissionais. “A Inteligência Artificial já é uma realidade nos canteiros de obra e nos escritórios. Saber utilizá-la de forma estratégica significa ganhar tempo, aumentar a precisão dos trabalhos e liberar espaço para o que realmente importa: a criatividade e as soluções técnicas bem elaboradas”, afirma Bruna.

Ela destaca ainda que os minicursos foram pensados para oferecer praticidade, aplicáveis diretamente na rotina de trabalho, com foco em otimização de processos, aumento de produtividade e redução de erros. “Tudo isso só é possível graças ao termo de fomento firmado com o CREA-PR, que é um parceiro essencial no fortalecimento das entidades de classe no Paraná”, acrescenta.

Curso prático de ChatGPT

Dando sequência à programação, nos dias 11 e 12 de julho, acontece o curso presencial “ChatGPT para Engenharia – Otimize seu tempo com Inteligência Artificial”, ministrado pelo engenheiro ambiental e sanitarista Vinicius Ragghianti.