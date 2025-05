Jantar de Posse da Diretoria da ACICAP reúne empresários e lideranças políticas na Associação Quadri

Capitão Leônidas Marques e Paraná - Na noite do dia 11 de abril de 2025, a Associação Comercial e Empresarial de Capitão Leônidas Marques (ACICAP) promoveu um elegante jantar de posse da nova diretoria na sede

da Associação Quadri. O evento reuniu empresários associados, lideranças regionais,

representantes de outras entidades e importantes figuras políticas, marcando um momento

significativo para o setor empresarial local.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se o Senhor Prefeito de Capitão Leônidas Marques,

Maxwell Scapini; os Deputados Estaduais Marcio Pacheco e Batatinha; e o Presidente da

CACIOPAR (Coordenação das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná),

Reni Felipe, que prestigiaram a solenidade e reforçaram a importância da união entre o poder

público e as entidades representativas da classe empresarial.

Durante a cerimônia, foram oficialmente apresentadas as novas diretorias da ACICAP,

ACICAP Mulher e ACICAP Jovem, que atuarão na gestão 2025/2026. O atual presidente,

César Guindani Righi, reassume a liderança da entidade por mais dois anos 2025-2026,

dando continuidade ao trabalho desenvolvido com foco em inovação, fortalecimento do

comércio local e incentivo ao empreendedorismo jovem e mulheres empreendedoras.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem de agradecimento à ex-

presidente Bruna Camila Primo Cesari, que encerra sua trajetória na entidade devido à

mudança para outra cidade. Bruna foi reconhecida por sua expressiva contribuição e dedicação à ACICAP, deixando um legado de comprometimento e desenvolvimento.

O jantar de posse simbolizou não apenas a renovação das lideranças, mas também o

fortalecimento dos laços entre empresários, entidades e representantes públicos em prol do

crescimento econômico e social da região.

FONTE: ACICAP