Sergio e Rosângela Moro visitam a Apae de Cascavel e declinam contra ADI 7796

Em visita marcada por gestos de apoio à causa da inclusão e da assistência às pessoas com deficiência e ao repúdio contra a ADI 7796, que quer acabar com o repasse de recursos às escolas especializadas no Paraná, o senador Sergio Moro e a deputada federal Rosângela Moro, estiveram nesta sexta-feira (06) nas dependências da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel. O casal conheceu de perto a estrutura da instituição, que há mais de meio século presta um serviço essencial na promoção da cidadania e da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla.

Os parlamentares foram recepcionados pelo presidente da Apae, João Maschio. Acompanhando o senador e a deputada federal, estava o presidente da Câmara de Cascavel, Tiago Almeida.

Durante a visita, os parlamentares também tiveram a oportunidade de acompanhar as obras da primeira etapa do novo Centro de Habilitação e Reabilitação da Apae de Cascavel. A instituição, que é referência no Brasil, desenvolve ações nas áreas da saúde, educação e assistência social, promovendo a autonomia e a inclusão social de crianças, jovens e adultos com deficiência.

Ao lado da deputada Rosângela Moro, o senador Sergio Moro percorreu as salas de atendimento, interagiu com alunos e funcionários, e destacou a importância de fortalecer políticas públicas voltadas à inclusão. “A Apae de Cascavel realiza um trabalho exemplar. A dedicação dos profissionais e voluntários aqui é inspiradora. Nosso compromisso, enquanto representantes do povo em Brasília, é o de garantir recursos e apoio para que projetos como o Centro de Habilitação e Reabilitação, beneficiando cada vez mais pessoas”, afirmou o senador.