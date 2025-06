FEAPR recebe Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná

Em solenidade marcada pelo reconhecimento à contribuição técnica e social dos profissionais da agronomia no Paraná, a FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Paraná) foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) com uma Menção Honrosa. A condecoração foi entregue durante a realização da Assembleia Itinerante, em Campo Mourão, no Noroeste do Estado, e contou com a presença de diversas autoridades, lideranças políticas e representantes das entidades de classe da engenharia agronômica. O evento também contou com a presença do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes.

A homenagem foi concedida por intermédio do deputado estadual Jairo Tamura, parlamentar que tem se destacado pelo apoio a pautas ligadas ao desenvolvimento rural, à agricultura sustentável e ao fortalecimento das instituições que representam os profissionais da área. O presidente da FEAPR, engenheiro agrônomo Cesar Davi Veronese, recebeu a honraria em nome da federação.

Ao discursar, Veronese destacou a importância simbólica e institucional da Menção Honrosa recebida. “É uma grande honra para a FEAPR receber uma homenagem como essa. Só vem a comprovar que estamos no caminho certo e que essa conquista é atribuída principalmente à confiança depositada pelas entidades de classe da agronomia paranaense. São elas que, cotidianamente, sustentam o trabalho da federação com legitimidade, representatividade e compromisso com a excelência profissional”, afirmou.

A FEAPR, fundada em 1947, congrega as associações regionais de engenheiros agrônomos do Estado e atua na articulação política e técnica da categoria, promovendo debates, cursos, capacitações, eventos científicos e ações em defesa dos interesses da classe. Ao longo das últimas décadas, a federação tem tido papel relevante nas discussões sobre políticas públicas agrícolas, práticas sustentáveis no campo, segurança alimentar, regularização fundiária e extensão rural.

Reconhecimento à Agronomia Paranaense

Além da FEAPR, outras duas entidades representativas da engenharia agronômica também foram agraciadas com Menções Honrosas durante o evento: a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (AREAC), representada pelo vice-presidente Mário Pereira, e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão (AEACM), na pessoa do atual presidente, José Petruise.

O deputado Jairo Tamura destacou, em sua fala, o papel estratégico dos engenheiros agrônomos no desenvolvimento do Paraná, Estado que figura entre os maiores produtores agrícolas do país. “Esses profissionais são os verdadeiros guardiões da produtividade com responsabilidade ambiental. Eles estão na linha de frente das tecnologias que garantem segurança alimentar, eficiência no uso dos recursos naturais e respeito ao meio ambiente. Reconhecer a FEAPR, a AREAC e a AEACM é valorizar toda a cadeia que move o agronegócio com ciência e técnica”, declarou o parlamentar.