Turismo Nacional comemora seu aniversário na pista onde nasceu

De volta às origens, a Turismo Nacional disputará a 3ª etapa da temporada 2024 entre sexta-feira e domingo e vai acelerar em um dos palcos mais importantes da sua história: Cascavel, no Oeste do Paraná. Foi exatamente no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em 28 de maio de 2017, que a categoria realizou a primeira corrida da sua trajetória. Sete anos depois, a Turismo Nacional ganhou corpo e notoriedade, se apresenta repaginada e representa um dos degraus que pode levar o piloto ao grid da Stock Car Pro Series.

A primeira prova da história da competição, que à época se chamava Campeonato Brasileiro de Turismo 1.600, teve na divisão principal a vitória do cascavelense Edoli Caus Júnior, a bordo de um Chevrolet Celta. Guilherme Sirtoli triunfou na categoria B correndo com um Ford Ka.

Hoje, a Turismo Nacional se consolidou como a categoria dos carros mais vendidos do Brasil. Desde 2021, é organizada e promovida pela Vicar, empresa promotora também da Stock Car Pro, Stock Series, TCR South America e TCR Brasil, e passou a fazer parte do calendário dos maiores eventos do esporte a motor no Brasil.

Palco de campeões

O traçado cascavelense de 3.058 metros e oito curvas é o mais veloz de todo o calendário do Turismo Nacional. É lá que costumam ser registradas as maiores médias horárias, em uma pista que possui uma das curvas mais fascinantes do automobilismo brasileiro: o Bacião. De raio longo, com início em descida, é percorrido em alta velocidade e finalizado em subida, sem que o piloto consiga ver o próximo segmento do trecho, ou seja, uma “curva cega”, no jargão dos competidores.

A última vez que a Turismo Nacional correu em Cascavel foi em dezembro do ano passado. A sexta e última etapa definiu os títulos para Juninho Berlanda (categoria A), Augusto Freitas (B), Fernando Trennepohl (Rookie), Beto Pontes (Sênior A) e Ewerson Dias (Sênior B). Nas duas classes principais, os catarinenses Berlanda e Augusto Freitas viveram um fim de semana perfeito com pole position e vitórias nas corridas que compuseram a etapa final.

Crédito: Divulgação