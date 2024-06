Talento Tech-PR

Projeto Talento Tech-PR vai oportunizar à estudantes dos ensinos médio e superior do ensino público de 50 cidades paranaenses a formação em cursos profissionalizantes na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Serão 150 cursos com 20 vagas cada e carga horária de 800 horas de aulas presenciais e a distância ao longo de 10 meses, com bolsas mensais de R$ 1.345 por estudante. Os primeiros 1.000 já foram selecionados via edital e os demais ingressarão em 2025 e 2026.

Programa Dedica

A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, recebe na quarta-feira (12) o título de patronesse do Programa Dedica, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. A entrega será feita pelo presidente da Associação, Domingos Murta e pela diretoria da entidade.

Trajetória

Cida Borghetti foi escolhida pela trajetória de luta pelos direitos e pela proteção de crianças e adolescentes. A ex-governadora é referência internacional em primeira infância e saúde preventiva e vai auxiliar a Associação a ampliar a arrecadação de doações ao Dedica.

Sessão Itinerante

O TRE-PR realiza nesta quarta-feira (12), às 14h, a 1ª Sessão Itinerante do projeto desenvolvido pelo Laboratório de Inovação e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Liods) da Justiça Eleitoral do Paraná. O objetivo da ação é aproximar a Corte eleitoral do Paraná da sociedade.

Segundo turno

Neste ano, em outubro, 102 cidades brasileiras, incluindo as 26 capitais, poderão ter as eleições em dois turnos – 6 e 27 de outubro – caso o candidato a prefeito não atingir 50% dos votos válidos mais um. No Paraná, são sete cidades nesta condição: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Desincompatibilização

Encerra-se no dia 6 de julho o prazo de desincompatibilização para servidores públicos, estatutários ou não, que pretendam disputar as eleições municipais do dia 6 de outubro. A Justiça Eleitoral determina o prazo de desincompatibilização de três meses para a disputa do cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Inadimplência

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), aferida pela Fecomércio PR e pela CNC, mostra uma melhora significativa nos índices de endividamento das famílias paranaenses. De acordo com os dados de maio, o total de endividados no estado caiu de 94,1% em maio de 2023 para 89,4% em maio de 2024. Esse declínio, observado também na comparação mensal entre abril e maio de 2024, quando a taxa era de 90,3%, reflete um alívio importante no orçamento das famílias.

Convenção

A convenção estadual do PP será no dia 17 de junho no Clube Urca em Curitiba. No encontro, será escolhido o novo diretório e a nova executiva do partido no Paraná. Em 2020, o PP elegeu 21 prefeitos e 300 vereadores. Para este ano, o partido terá candidatos a prefeito que vão polarizar as eleições em Foz do Iguaçu (Paulo Mac Donald Ghisi), Cascavel (Márcio Pacheco) e Maringá (Silvio Barros).

Novos voos

A Secretaria Estadual de Turismo entregou um protocolo de intenções para a Copa Airlines, para ampliar as rotas de voos internacionais. A companhia opera em 32 países, com 85 destinos nas Américas. A proposta prevê, até 2026, voos diretos saindo dos aeroportos de Curitiba e de Foz do Iguaçu (IGU), com destino direto ao aeroporto da Cidade do Panamá na América Central.