Rali de Erechim é adiado

O Erechim Auto Esporte Clube e a Prefeitura de Erechim, definiram na manhã de ontem (7), adiar as provadas do Erechim Rally Brasil (ERB) 2024, previstas para próxima semana, entre quinta-feira e domingo, devido ao Decreto de Emergência Nº 5.794 e o Decreto de Calamidade Pública em todo Rio Grande do Sul, em função da catástrofe climática causada pelas chuvas no Estado.

As provas deste ano, valendo pontuação para os campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de Rali de Velocidade, além de Erechim, também envolveriam os municípios de Ponte Preta, Barão de Cotegipe, Áurea e Gaurama que registraram estragos causados pelas chuvas e enxurradas.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis e o presidente do EAEC, Felipe Costa destacam que o objetivo agora é atender, dentro das possibilidades, as demandas de doações aos atingidos e que o Erechim Rally Brasil terá nova data a ser confirmada posteriormente.

O Parque de Apoio do Rally, dentro da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), segue sendo uma referência para donativos, sendo que as equipes no EAEC estão envolvidas no recolhimento de donativos desde o início da campanha ‘Erechim Solidário pelo Rio Grande’.