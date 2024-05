Paranaenses vivem bom momento na Stock Car

A Stock Car Pro Series está pronta para acelerar novamente na temporada 2024. O destino da 4ª etapa do campeonato neste fim de semana (de amanhã a domingo) é um dos mais importantes do automobilismo brasileiro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná, estado que vive grande fase na categoria.

Nascido em Francisco Beltrão, criado em Pato Branco e residente atualmente na capital, Curitiba, Gabriel Casagrande é o atual campeão da Stock Car. Dono dos títulos de 2021 e 2023, o piloto de 29 anos começou bem a atual temporada e foi o maior pontuador da etapa inaugural do calendário, em Goiânia. Sétimo colocado na tabela de pontos do campeonato, o piloto da A.Mattheis Vogel segue em boa posição para lutar por um feito: ser o mais jovem tricampeão da história da Stock Car.

Além do bicampeão Casagrande, a Stock Pro tem no seu grid dois paranaenses que trazem muita experiência e estão entre os destaques de 2024. Os amigos curitibanos Julio Campos e Ricardo Zonta fazem parte do top-5 do campeonato. Julinho é o líder da tabela e o ex-Fórmula 1 Zonta aparece em quinto colocado.

Julio Campos tem se notabilizado pela regularidade em 2024. Segundo colocado na corrida sprint de Goiânia, na abertura da temporada, o piloto de 42 anos faz um campeonato muito forte correndo pela equipe Pole Motorsport, também baseada na capital paranaense. Com quatro presenças entre os sete primeiros colocados nas cinco provas disputadas até aqui, o piloto do Chevrolet Cruze #4 busca manter a receita de pontuar bem em todas as etapas para alcançar o que seria seu primeiro título na Stock Car.

Nova geração

O mais jovem do elenco paranaense da Stock Car Pro em 2024 é o atual campeão da Stock Series. Com apenas 21 anos, completados no último dia 9 de maio, o curitibano chegou ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro depois de faturar o título da divisão de acesso.

Logo em sua primeira corrida como titular, com o Chevrolet Cruze #38 da KTF Sports, Zezinho Muggiati mostrou bom desempenho na prova sprint em Goiânia, lutou pela vitória durante boa parte da disputa e chegou até mesmo a liderar, terminando na sétima colocação.

Programação da Stock Car Pro/Stock Series

Amanhã – Sexta-feira

08h00 – Stock Car Pro Series – Treino de Rookie

08h45 – Stock Series – Shakedown

09h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10h20 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

Sábado

08h50 – Stock Series – Treino Livre 3

09h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h50 – Stock Series – Classificação

11h20 – Visitação aos Boxes

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo

09h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h30 – Visitação aos Boxes

14h15 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)