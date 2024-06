OAB na escola

O evento “OAB nas Escolas” foi um sucesso na semana passada. A Comissão de Direito Eleitoral esteve no CEEBJA Prof. Joaquina Mattos Branco. Os advogados abordaram temas importantes como mudanças no sistema eleitoral, voto, elegibilidade e cidadania. Além disso, houve uma fala sobre crimes eleitorais e cassação de mandato. Os advogados ofereceram um panorama completo para que todos entendam seu papel na construção de um Brasil mais justo e democrático.

JAIOP

A JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná) contará, neste ano, com o apoio das universidades de Cascavel — um evento ainda maior, com cada vez mais destaque no ramo jurídico! O objetivo dessa união é integrar os acadêmicos de Direito neste importante evento, repleto de aprendizado e networking. A OAB Cascavel agradece a todos os cursos de Direito pelo apoio.

Conselho atuante

O Conselho da OAB Cascavel tem se destacado pelo seu relevante papel. Na semana passada, a diretoria da Subseção participou de reunião com os conselheiros. A OAB Cascavel vive um momento ímpar, com uma gestão moderna, resolutiva e de resultados, contando ainda com o fortalecimento de todos os demais órgãos e espaços internos, como é o caso do Conselho.

Diagnóstico do Poder Judiciário

A OAB-PR lançou o III Diagnóstico do Poder Judiciário no Paraná. O objetivo é ouvir a opinião dos profissionais sobre o funcionamento do Poder Judiciário em todas as suas esferas. Ao responder o questionário, o advogado concorre a 5 notebooks e 3 microfones de lapela. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da OAB Cascavel.

Domicílio Eleitoral

Ocorreu no dia 28/05 uma palestra fundamental para advogados: “Domicílio Judicial Eletrônico e os desafios para a Advocacia”. O Domicílio Judicial Eletrônico centraliza as comunicações processuais de todos os tribunais brasileiros em uma única plataforma. O prazo para cadastro das empresas terminou no dia 30 de maio. A palestra foi realizada pela advogada Patrícia Frizzo.

Baile de 50 anos

Chegou a grande semana de um dos eventos mais aguardados do calendário de Cascavel. A OAB Cascavel realiza neste dia 08/06 o baile de 50 anos. A Subseção deve oportunizar uma grande festa, coroando meio século de atuação e contribuição com a sociedade. Além da advocacia, há expectativa da presença de autoridades e lideranças. Destaque para a organização do evento, sob a liderança da secretária-geral adjunta da OAB Cascavel, Dra. Clarissa Sgarioni, com todo o apoio da diretoria.