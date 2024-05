Notas Bandeirada

Jaidson Zini

Jaidson Zini está de volta ao pódio da Copa Truck. Depois de duas etapas em que não obteve o melhor desempenho de seu Mercedes Actross, e recém-recuperado da dengue, o cascavelense da equipe ASG Motorsport, patrocinada pela Rands, alcançou o segundo lugar na corrida 2, disputada na quente tarde de domingo (12), em Londrina, no norte do Paraná. As vitórias em Londrina na classe Pro ficaram com Beto Monteiro e Paulo Salustiano.

Cirino

Competindo em seu Estado natal, o Paraná, Wellington Cirino (Iveco do Brasil/Usual Brinquedos/Cresol/Elring Das Original/Librelato/Nino Faróis/Cirino Sabadin/Meritor/Embreagex/Piloto Diesel) viveu um fim de semana extremamente positivo na 3ª etapa da Copa Truck, disputada domingo, em Londrina. Ele conquistou o quarto lugar nas duas provas da rodada e assumiu a vice-liderança na classificação da principal categoria do campeonato, a Super Truck Pró, somando 87 pontos, e fica a 10 do líder Felipe Giaffone. A próxima etapa será no dia 16 de junho, no Autódromo Potenza, em Minas Gerais.